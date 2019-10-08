Конгрессмен осудил желание США разорвать Договор по открытому небу

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность выхода США из Договора по открытому небу. Об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.

Конгрессмен призвал Белый дом не совершать "опрометчивых действий", передает РИА Новости. Он напомнил, что участие в данном договоре позволяет Соединенным Штатам отслеживать все тактические маневры военной техники России. По мнению Энгеля, выход США из договора может разделить НАТО и подорвать репутацию Вашингтона как стабильного и предсказуемого партнера.

В прошлом году уже сообщалось о желании США заморозить сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу по причине якобы несоблюдения Москвой его положений. В Совете Федерации тогда данное решение назвали необоснованным.

Договор обеспечивает военную прозрачность для 34 подписавших его стран. Он позволяет его странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В Договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.