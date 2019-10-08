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08.10.2019 02:02
Рубрика: В мире

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Король Швеции Карл ХVI Густав с супругой. Фото: AP Photo/Francisco Seco Король Швеции Карл ХVI Густав с супругой. Фото: AP Photo/Francisco Seco
Король Швеции Карл ХVI Густав с супругой. Фото: AP Photo/Francisco Seco

Шведский монарх Карл ХVI Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора. Теперь они не смогут претендовать на роль его наследников.

Фото: EPA/Lewis Joly
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Между тем малолетние потомки короля остаются членами монаршей фамилии и сохраняют свои титулы принцев и принцесс. Однако их теперь нельзя назвать "королевским высочеством".

По мнению экспертов издания Svenska Dagbladet, король своим поступком освободил внуков от ограничений, которые неизбежны в королевской семье. Они теперь смогут строить семью и карьеру по своему усмотрению, не оглядываясь на семейный протокол.

В общей сложности у короля и королевы Швеции семь внуков.

В мире Европа Швеция
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