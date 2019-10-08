Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Король Швеции Карл ХVI Густав с супругой. Фото: AP Photo/Francisco Seco
Шведский монарх Карл ХVI Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора. Теперь они не смогут претендовать на роль его наследников.
Между тем малолетние потомки короля остаются членами монаршей фамилии и сохраняют свои титулы принцев и принцесс. Однако их теперь нельзя назвать "королевским высочеством".
По мнению экспертов издания Svenska Dagbladet, король своим поступком освободил внуков от ограничений, которые неизбежны в королевской семье. Они теперь смогут строить семью и карьеру по своему усмотрению, не оглядываясь на семейный протокол.
В общей сложности у короля и королевы Швеции семь внуков.