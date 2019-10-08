Лукашенко заявил о современных вызовах человечеству

В связи с разрушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности президент Беларуси инициировал разработку и принятие многосторонней политической декларации о неразмещении этого вида вооружений в Европе. Об этом Александр Лукашенко заявил 8 октября на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", сообщает его пресс-служба.

"Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему. Если хотите, возможно, в Минске или в другом месте", - обратился оратор к представительной международной аудитории. Он напомнил, в частности, что РБ уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе".

По словам Лукашенко, градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. Эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон уже рисуют ужасную в своем правдоподобии картину. По его мнению, после недавнего прекращения действия ДРСМД процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую.

Беспрецедентная напряженность в международных отношениях и расшатывание основ интернациональной безопасности, отметил президент, доминируют в списке современных вызовов человечеству. При этом многосторонние площадки, включая ООН и ОБСЕ, констатировал он, "становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем. Система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах, а международные организации пока не могут остановить этот процесс", хотя рост числа региональных конфликтов затрагивают большинство континентов.

"Последний рубеж - Договор по стратегическим наступательным вооружениям. Если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться. Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно - пропасть", - полагает белорусский руководитель.

Он вынужден был признать, что и в этой драматической ситуации "мир, к сожалению, лучше не становится. Более того, мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества, полюсов силы. Торговые войны и санкционное противостояние набирают все большие обороты, ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы", - констатировал президент.

Не решаются, напомнил он, и многочисленные вооруженные и замороженные конфликты на Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и Европе. При этом, по его словам, используются все более изощренные методы борьбы. В пример Александр Лукашенко привел атаки с помощью беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, назвав их новым, ранее не виданным прецедентом.

"Таким образом мир увидел новое оружие - простое, дешевое, доступное почти каждому террористу, но которое может нанести невосполнимый ущерб не только одному государству, но и планете в целом", - заявил оратор.

За последние два десятилетия, по его оценке, Минск оказался в уникальной ситуации. С одной стороны, пояснил он, "мы военно-политический союзник нашей России, участник Организации Договора о коллективной безопасности. Ни у одного государства нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас. В то же время наша страна заключила международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государствами - членами НАТО. Мы готовы наполнять эти двусторонние соглашения новым содержанием, совершенствовать их". По словам президента, сигналы, которые Минск получает от партнеров, говорят о том, что и они готовы к такому взаимодействию.

"Это - уникальный ресурс в нынешней ситуации. И мы все обязаны им воспользоваться. Чтобы мы, европейцы, доказали сами себе и всему миру, что архитектура европейской безопасности может быть восстановлена, что может быть другая модель отношений России и НАТО, Китая и США и ее проекция на Европу", - заметил глава государства.

В идеале, считает президент, нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. К ценностям "Хельсинки" и заключительного его акта, Парижской хартии для новой Европы. "Нам всем срочно нужна сильная история успеха, которая убедит даже ярых скептиков и "ястребов", что, несмотря на глубокие противоречия и недопонимание, интересы безопасности в Европе абсолютно совместимы", - декларировал белорусский лидер.

Прокомментировал он и планируемые учения НАТО на границе с республикой. Президент отметил, что с удивлением прочитал о запланированных на весну учениях военного альянса прямо у границ РБ. "По численности таких учений у наших границ не проводилось, - уточнил оратор. - Какой, в связи с этим, можно задать риторический вопрос, вы знаете: кому это надо", - резюмировал Лукашенко.