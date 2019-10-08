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Кибербуллинг - это разновидность психологической травли, при которой человек подвергается нападкам, унижениям и оскорблениям с помощью интернет-технологий. На самом деле такое явление, как психологическая травля, само по себе не ново. Оно существовало во все времена, и в литературе описано, и в кинематографе показано. Просто сейчас, с развитием технологий, это явление приобрело иную форму и переместилось в интернет-пространство.

Фото: Ocusfocus / istock
Почему киберунижения стали главной интернет-угрозой и как их победить

Человек, который подвергается кибербуллингу, должен в первую очередь задать себе один крайне важный вопрос: почему меня это цепляет? Либо я излишне амбициозен, либо я боюсь критики, либо для меня важна идеальная репутация? Никто из нас не без греха и не ангел во плоти, все мы в течение жизни совершаем различные ошибки, поэтому любителям поиздеваться всегда будет за что зацепиться, чем уколоть и укусить. Для кого-то это становится ударом ниже пояса и выбивает из колеи. В основном, конечно, для людей с заниженной или завышенной самооценкой. Поэтому очень важно и нужно над своей самооценкой работать. Здоровая и адекватная самооценка - залог психологической устойчивости и душевного спокойствия. Если мой караван идет и не сбивается с заданного пути, ну и пусть себе лает собака. Этот "лай" меня нисколько не тревожит, не расстраивает и не заставляет усомниться в себе. Если же чьи-то слова меня задевают, то, значит, нужно что-то в себе менять, отращивать "толстую кожу". Не получается самостоятельно - следует обратиться за помощью к специалисту.

В интернет-пространстве гораздо больше агрессии, чем в реальной жизни, где она все же еще сдерживается различными социокультурными нормами. А в Сети, когда ты общаешься с человеком не глаза в глаза, тормозные механизмы иногда отключаются. Все дело в ощущении безнаказанности, которое опьяняет и "срывает крышу". Поэтому некоторые люди порой позволяют себе в интернет-общении такое, на что никогда не решились бы, если бы собеседник сидел прямо перед ними. Подобную модель поведения условно можно назвать "жертва-тиран". В обществе она очень распространена. И пока общество ее не изживет и не перейдет к партнерским отношениям, к открытому диалогу и взаимодействию, то избавиться от таких вот моментов "покусывания" не удастся.

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Чаще всего кибербуллингом и вообще травлей занимаются люди, у которых не все благополучно в жизни. Есть же такое выражение: счастливые - осчастливливают, а обиженные - обижают. Это истинная правда. Человек, получивший когда-либо какую-либо душевную травму и не проработавший ее, в дальнейшем может срывать свою злобу и обиду на других. Благополучным людям, целостным личностям нет необходимости самоутверждаться за счет более слабых. А "укусить", "уколоть", обидеть и хоть таким примитивным образом потешить свое самолюбие - это удел в основном неудачников.

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