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08.10.2019 15:36
Рубрика: Происшествия

Мать "девочки-маугли" не могут отправить на лечение из-за отсутствия паспорта

Текст: Иван Петров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во вторник стало известно, какое решение вынес суд по резонансному делу в отношении 47-летней москвички Ирины Гаращенко. Это дело, напомним, прогремело на всю страну, после того, как все увидели, в каких условиях жила 5-летняя девочка в московской квартире.

Соседи услышали плач ребенка и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники решили взломать дверь. То, что они увидели, повергло в шок даже повидавших многое стражей правопорядка. По всей квартире были разбросаны груды мусора, на которых буквально жила маленькая девочка. Ни еды, ни воды в доме не было. Как и взрослых. Мать, как выяснилось, часто оставляла девочку одну на 2-3 дня, а сама ночевала у знакомого мужчины.

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Когда девочкой занялись органы опеки, выяснилось, что к 5 годам она даже не умеет говорить и держать вилку. Девочку изъяли, а мать задержали. Причем сама женщина выглядела очень опрятно, и мужчина, с которым она сожительствовала, рассказывал о ее чистоплотности.

В итоге в отношении Ирины Гаращенко было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В ходе расследования женщину признали невменяемой. Сегодня же стало известно, что Головинский суд Москвы отправил даму на принудительное медицинское лечение в психиатрическую больницу закрытого типа. При этом судебное решение вступило в силу еще в начале сентября. Но все это время женщина продолжает находиться в СИЗО, так как психлечебница отказывается принять ее из-за отсутствия паспорта.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что женщина сейчас содержится в психиатрическом отделении при СИЗО-2 УФСИН по Москве - более известном, как "Бутырка".

По словам Мельникова, сама Гаращенко объясняет отсутствие паспорта тем, что он остался в той самой квартире, но следователь его найти не смог. При этом, отмечает правозащитник, в условиях СИЗО невозможно организовать должное лечение. Поэтому члены ОНК обратились к руководству СИЗО, а те, в свою очередь, в миграционную службу с просьбой оказать содействие в ускоренном восстановлении паспорта женщины. Чтобы иметь возможность исполнить приговор и направить осужденную на лечение.

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"Закон №103-ФЗ не возлагает на администрацию СИЗО обязанности по оформлению гражданских паспортов. Соответствующая инициатива разработана Минюстом, но форму закона она еще не получила", - пояснил "Российской газете" адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов.

При этом, по словам эксперта, личность лица, привлекаемого к уголовной ответственности, может быть подтверждена не только паспортом. В случае отсутствия паспорта запрашиваются сведения о его выдаче, к делу может быть приобщена копия справки ф. 1П. "Порядок проведения психиатрической экспертизы, кроме УПК РФ, регламентирован Приказом Минздрава №3н от 12.01.17, который не содержит требования об обязательном наличии у лица, в отношении которого проводится экспертиза, гражданского паспорта", - пояснил Иноядов.

"В настоящее время лица, находящиеся в следственном изоляторе, у которых испорчен, просрочен или утерян паспорт, могут получить его только в колонии, - продолжила адвокат Татьяна Пашкевич. - Весной 2018 года в Минюсте обсуждали законодательную инициативу, предусматривающую необходимость выдачи паспортов заключенным в СИЗО. До настоящего времени ситуация не изменилась".

"Было бы логичным предположить, что в данном случае оформлением паспорта все-таки должна заниматься больница", - считает адвокат.

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