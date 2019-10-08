Медведев призвал закончить дискуссию о законе про защиту капиталовложений

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал последние дни для внесения на заседание правительства долгожданного проекта нового закона о защите и поощрении капиталовложений. "Скажем прямо, его обсуждение затянулось", - заявил он.

На совещании со своими заместителями глава кабинета министров поднял вопрос о документе, дискуссии вокруг которого продолжаются не один и не два месяца. Президент Владимир Путин изначально давал поручение внести законопроект на рассмотрение парламента еще в весеннюю сессию.

"Законопроект важный. Скажем прямо, его обсуждение затянулось, - подчеркнул премьер во вторник. - Споров много. Наверное, это естественно, поскольку все хотят внести свою лепту и в то же время создать условия для регулирования такого рода отношений на продолжительное будущее". Медведев согласен, что при подготовке документа было важно учесть как специфику отдельных отраслей, так и необходимость определения общих правил, по которым будет осуществляться защита интересов инвесторов.

- Но дискуссию пора завершать, выходить на окончательное решение. В четверг законопроект должен быть внесен на заседание правительства, - указал глава кабинета министров.

Поскольку будущий закон призван создать предсказуемые регуляторные условия и определить правила игры для инвесторов, то он, как ожидают в правительстве, будет востребован у предпринимателей, особенно в части укрепления доверия к государству. "Законопроект предполагает, что будут определенные условия, которые обеспечивают защиту интересов и инвесторов и государства при реализации новых крупных инвестиционных проектов, - пояснил Дмитрий Медведев. - То есть это должна быть правовая платформа для инвесторов, которые по максимуму будут защищены от изменения политики государства, если эти государственные решения ухудшают условия работы".

- Главное, чтобы такие корректировки в регулировании, в ответственности были должным образом адаптированы к запросам предпринимателей, при понимании того, что все равно государство сохраняет за собой все механизмы регулирования и проводит законотворческую деятельность, - добавил премьер.