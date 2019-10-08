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08.10.2019 22:11
Рубрика: Власть

На экскурсию с ремнем

Дмитрий Медведев утвердил новые требования к организации детских автобусных перевозок
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 227(7985)
Правительство внесло изменения в Правила организованной перевозки группы детей автобусами. Постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Дмитрий Медведев: Новые требования установлены к организаторам поездок, к сопровождающим лицам и перевозчикам. Фото: РИА Новости Дмитрий Медведев: Новые требования установлены к организаторам поездок, к сопровождающим лицам и перевозчикам. Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев: Новые требования установлены к организаторам поездок, к сопровождающим лицам и перевозчикам. Фото: РИА Новости

Документ касается безопасности детей, которые отправляются в автобусные экскурсии. "Мы этим и раньше занимались, но сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам таких поездок, а также к сопровождающим лицам и перевозчикам", - заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Фото: IPGGutenbergUKLtd / iStock
Изменились правила перевозки детей

Сегодня в стране каждый день в среднем осуществляется около 1300 организованных перевозок детей. Новые правила, с одной стороны, упрощают их организацию на коротких маршрутах - в городах и пригороде. В частности, как пояснил на совещании вице-премьер Максим Акимов, организаторы смогут уведомлять Госавтоинспекцию не за двое суток до поездки, а за 24 часа, сокращается объем маршрутных документов.

"В следующем году заработает приложение, где можно будет не только заказать поездку, но и узнать квалификацию водителя, состояние транспортного средства", - рассказал он.

С другой стороны, вводится ряд новых требований для обеспечения безопасности детей. "Самое главное - мы вводим обязательное требование по ремням безопасности, - заявил зампред правительства. - До сих пор такое требование существовало только для международных перевозок, что странно. Теперь все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности". Сопровождающие группы взрослые будут нести ответственность за то, чтобы все дети были пристегнуты. Перед началом движения автобуса они обязаны "убедиться, что дети пристегнуты".

Максим Акимов привел данные статистики: за 8 месяцев 2019 года в ДТП пострадали 611 детей, 508 не были пристегнуты. В прошлом году насчитали четыре ДТП с летальными исходами для детей, трое ехали с непристегнутыми ремнями безопасности. "Надеемся, что это постановление, жесткое соблюдение правил и контроль за их соблюдением позволят печальную статистику обнулить, - сказал вице-премьер. - Она с каждым годом улучшается, но мы хотим выйти на значимый общественный результат".

- Надо только, чтобы это все соблюдалось, - подчеркнул Дмитрий Медведев, - надо, чтобы произошло реальное оснащение автобусов средствами безопасности, чтобы можно было пристегиваться и чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие.

Апрель 2018 года. Экскурсионный автобус с детьми перевернулся в Пушкинском районе Подмосковья.

Апрель 2018 года. Экскурсионный автобус с детьми перевернулся в Пушкинском районе Подмосковья. Фото: РИА Новости
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