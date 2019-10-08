Медведев назвал главные требования к плану ускорения экономического роста

План по ускорению экономического роста страны должен быть компактным, но содержать логичные решения с конкретными целевыми показателями, ожидает премьер-министр Дмитрий Медведев. Текущими показателями развития экономики глава правительства недоволен.

В кабинете министров продолжается подготовка плана действий, призванного стимулировать дополнительный экономический рост, чтобы уже через несколько лет экономика могла бы показать темпы, превышающие среднемировые. "Пока такой рост является недостаточным, это всем очевидно", - указал он, собрав во вторник специальное совещание.

- По итогам прошлого года, по той статистике, которая у нас есть, он чуть выше двух процентов. В этом году показатели пока еще более слабые, - констатировал председатель правительства.

Сведением и анализом всех предложений занимается министерство экономического развития. Документ, рассчитывает Медведев, будет компактным, логичным, с целевыми показателями, сроками, ответственными за выполнение, и все его положения должны быть понятны бизнесу, а также нацелены на достижение национальных приоритетов и целей.

- Это не должно быть просто повторением нацпроектов и госпрограмм, - предупредил премьер-министр. - Это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по нацпроектам, и все будет хорошо. Это должны быть конкретные предложения, что нужно сделать правительству, другим структурам, чтобы такого рода рост обеспечить.

Идеи нужно выбирать, исходя из того, что они действительно смогут сработать, указал глава кабмина, а закладываемые в план показатели экономического роста не должны быть просто цифрами. "Нет задачи просто во что бы то ни стало натягивать красивые цифры, если они в конечном счете ни к чему не ведут", - подчеркнул он.

- Развитие экономики, причем развитие неплохими темпами, в конечном счете создает лучшие условия для жизни людей. Об этом необходимо помнить, - заявил премьер-министр.

Сам Дмитрий Медведев выделил несколько важных, по его мнению, моментов. План должен включать меры по улучшению делового климата, снижению административной нагрузки и развитию конкуренции. В отдельные блоки предлагается выделить мероприятия по рынку труда и повышению эффективности государственного сектора, подготовить дополнительные меры по увеличению несырьевого экспорта и стимулы для ускорения технологического развития.

В следующем году правительство получит дополнительные ресурсы для инвестирования в экономику - средства Фонда национального благосостояния. На 1 октября его объем приблизился к 8 триллионам рублей. Средства, накопленные сверх уровня в 7 процентов ВВП, могут вкладываться в различные проекты. "Эти деньги нужно будет использовать с максимальной отдачей и подготовить решения, чтобы эти деньги внесли свой вклад в развитие экономики", - заявил премьер-министр.