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08.10.2019 22:01
Рубрика: В мире

МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу

Текст: Екатерина Забродина

На Смоленской площади прокомментировали слова американского конгрессмена-демократа, члена комитета палаты представителей по международным делам Элиота Энгеля, который утверждает, что Трамп собирается выйти из многостороннего Договора по открытому небу.

Захарова: Трамп не стесняется прямо говорить о своих намерениях

Как напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, американские конгрессмены не первый раз делают такие высказывания, на которые Москва не реагирует. При этом до сих пор из Вашингтона не поступало никаких официальных уведомлений на этот счет. Россия по-прежнему рассматривает этот договор как важный инструмент обеспечения безопасности на европейском континенте. Можно только приветствовать, что недавно участники вернулись к его выполнению в полном объеме и уже распределили квоты наблюдательных полетов на 2020 год.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".

В мире США Правительство МИД Россия и США
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