МИД РФ обвинил Киев в насильственной украинизации страны

Официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Об этом с сожалением констатировал Департамент информации и печати МИД России в своем комментарии о переводе русскоязычных школ на Украине со следующего учебного года на государственный язык обучения.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что "одиозный" закон "Об образовании", вступивший в силу 28 сентября 2017 года, был раскритикован Венецианской комиссией Совета Европы. Киев, однако, все замечания проигнорировал. Ничего не изменилось и при новом руководстве страны. "Русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", - отметили в МИД.

Там добавили, что такая практика пагубна в условиях многонационального и многоязычного украинского общества. Как правило, государства, которые строят на подавлении национально-языковой идентичности, не бывают прочными и стабильными.

В МИД призвали киевские власти наконец взяться за защиту декларируемых европейских ценностей, а международные правозащитные структуры - оценить политику Киева, нарушающую ее же международные обязательства в правозащитной деятельности.