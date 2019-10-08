МИД России: США препятствуют работе многих делегаций в ООН

США сознательно чинят препятствия многим делегациям в ООН в собственных интересах. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает ТАСС.

По словам дипломата, Вашингтон уже много лет не выполняет обязательства, в соответствии с которыми должен создавать предельно благоприятные условия для представителей всех стран, принимающих участие в работе Организации Объединенных Наций, штаб-квартира которой находится, как известно, в Нью-Йорке. Однако работа многих делегаций попросту блокируется, напомнил Ермаков.

Напомним, что ранее американские власти оставили без виз (они не были выданы в необходимые сроки) примерно две трети от состава делегации РФ, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. После этого российская сторона выступила с инициативой перенести работу комитета на европейский континент - в Женеву или Вену. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что, возможно, в обозримом будущем из-за этих проблем "придется как-то ставить вопрос" и о месторасположении самой штаб-квартиры ООН.