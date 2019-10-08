МИД Украины интерпретировал цели Киева в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле хочет доказать бесперспективность Минских соглашений и уйти от их реализации. С таким заявлением выступил новый глава украинского МИД Владимир Пристайко в интервью каналу ICTV.

Минский процесс господин Пристайко назвал "несправедливым".

По его словам, пока команда президента не выходит из соглашений, однако в том случае, если их "не удастся реализовать", Киев может обратиться к международному сообществу с просьбой, например, ввести миссию на юго-востоке Украины. Другие сценарии предполагают затягивание боевых действий или отказ от Донбасса, считает Пристайко. Напомним, что ранее украинская сторона в рамках переговоров в Минске присоединилась к дипломатической "формуле Штайнмайера", которая предполагает предоставление районам Донецкой и Луганской областей особого статуса. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР выразили сдержанный оптимизм по поводу этого прорыва, который не должен остаться лишь на бумаге, но получить реальное воплощение.