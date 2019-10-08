Мосгорсуд отменил платную регистрацию на рейсы лоукостера

Московский городской суд поддержал требование прокуратуры об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах, введенной ранее авиакомпанией "Победа" для своих пассажиров. Об этом во вторник сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В связи с обращениями граждан о введении "Победой" платы в размере 25 евро за регистрацию на рейсы в аэропортах иностранных государств была назначена проверка столичной прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В итоге надзорное ведомство установило, что нововведение противоречит положениям Федеральных авиационных правил, согласно которым перевозчик или обслуживающая организация обеспечивает в аэропорту в том числе регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке.

Прокуратура ранее оспорила решение авиакомпании в Щербинском районном суде Москвы, но поддержки там не нашла. В удовлетворении заявленных требований надзорному ведомству было отказано. Тогда транспортный прокурор обжаловал это решение в Мосгорсуде.

Судебная коллегия по гражданским делам апелляционной инстанции решение нижестоящего суда отменила. Заявленные требования - о приведении правил авиакомпании в соответствие с нормами законодательства - удовлетворены в полном объеме.

"Постановление суда вступило в законную силу", - заключили в транспортной прокуратуре.

По словам официального представителя перевозчика, авиакомпания "Победа" будет оспаривать данное решение Мосгорсуда.

"Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются", - сказал представитель "Победы", передает ТАСС.