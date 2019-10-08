Можно ли получить отпускные за работу на испытательном сроке

Юрист Сергей Кормилицин рассказал, в каких случаях можно получить на отпускные за работу на испытательном сроке.

Согласно 127 статье Трудового кодекса РФ, все работникам, включая тех, кто находился на испытательном сроке, при увольнении выплачиваются деньги за неиспользованные отпуска.

Как заявил юрист aif.ru, на работников во время испытательного срока распространяются все положения трудового законодательства. Компенсация будет рассчитываться исходя из того, сколько месяцев человек трудился. В среднем один месяц работы дает право на 2,33 дня отпуска.

При этом денежная компенсация не полагается людям, которые проработали на испытательном сроке менее 14 дней.