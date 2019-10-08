МВД: В России за 1,5 года изъяли 765 кг наркотиков

На мероприятии полицейские двух стран рассмотрели вопросы взаимодействия по линии предварительного следствия и в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

"За прошедшие 20 лет этот коллегиальный орган стал важным инструментом организации сотрудничества органов внутренних дел двух стран. Реализация принятых Объединенной коллегией решений вносит заметный вклад в стратегию и тактику противодействия транснациональной преступности, оздоровление криминальной ситуации на территории России и Таджикистана", - заявил министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.

По словам главы МВД России, четкое выполнение подписанного 3 года назад протокола о взаимодействии между следственными подразделениями приносит конкретные результаты.

"Так, своевременная помощь таджикистанских коллег способствовала завершению расследования уголовного дела по обвинению в бандитизме шести участников организованной вооруженной группы, сформированной преимущественно из граждан Таджикистана. На счету банды серия разбоев и грабежей, совершенных на территории Московского региона в период с декабря 2016 года по июнь 2017 года", - рассказал Владимир Колокольцев.

Глава МВД России также высоко оценил итоги мероприятий по розыску скрывшихся обвиняемых. В качестве положительного примера он привел командировку в Таджикистан объединенной оперативной группы российского МВД в марте текущего года. В ходе нее за несколько дней совместной работы было установлено местонахождение 78 скрывшихся преступников.

"Такой результат убедительно свидетельствует о перспективности этой формы взаимодействия и необходимости ее более широкого использования", - резюмировал российский министр.

На сегодняшнем заседании его участники также проанализировали эффективность принятых мер по противодействию незаконному обороту наркотиков опийной группы.

В настоящее время создана правовая база, налажен обмен аналитической, криминалистической и научно-методической информацией, а также положительным опытом работы в данном вопросе. Компетентные подразделения принимают участие в широкомасштабных антинаркотических операциях под эгидой ОДКБ и ШОС.

Стороны отметили важность тесного взаимодействия в целях ликвидации каналов контрабанды опиатов и выявления всей преступной цепочки - от наркокурьеров до организаторов наркотрафика.

В завершение мероприятия министры Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода утвердили план работы Объединенной коллегии на будущий год.