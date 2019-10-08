На минском форуме поддержали инициативу декларации о нераспространении РСМД

"Как позитивный фактор" расценил инициативу о разработке декларации нераспространения РСМД в Европе посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Об этом дипломат заявил 8 октября в кулуарах форума "Минский диалог", передает БЕЛТА. Глава дипломатической миссии РФ подчеркнул, что "все, что делается в поддержку снижения уровня противостояния, напряжения в военной сфере, является позитивным фактором".

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил о российском предложении странам НАТО ввести мораторий на размещение ракет в Европе, которое не было принято, и поддержал инициативу белорусского президента о проведении широких переговоров по этой теме. "Почему страны НАТО отвергают ее с порога? Нам не хватает здравого смысла", - считает Пушков. Кроме того, он прокомментировал мнение белорусского лидера о необходимости подключать США к урегулированию украинского кризиса. "Участие такой крупной державы как США могло бы привнести какие-то позитивные моменты, - допускает Пушков. - Но до сих поры мы видим, что США в основном уходят из международных договоренностей". По его мнению, для президента Трампа украинский кризис может быть интересен только тем, что с его помощью можно "ослабить" бывшего вице-президента Джо Байдена, который может стать конкурентом хозяина Белого дома на выборах в 2020 году.

Вашингтон, по словам Пушкова, не должен разрушать международные договоренности, в том числе с участием своих ближайших союзников. Он обратил внимание, что в последнее время США играют свою собственную игру, правила которой меняются на ходу.

Кстати, обозреватели отмечают, что белорусская столица уже неоднократно становился переговорной площадкой по сложным проблемам международной повестки дня. Нынешняя конференция не исключение. "Никто не заинтересован в военных конфликтах. Все хотят навязать свою волю, но никто не хочет приносить больших жертв. Будем надеяться, что благоразумие восторжествует. Такие конференции - один из способов его укрепления", - отметил российский сенатор.