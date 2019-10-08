Завтраки и обеды школьников - одна из самых "обжигающих" тем последних дней. В Госдуме рассматривают законопроект, который поможет сделать еду для учеников полезнее, вкуснее и доступнее. В документе закрепляется понятие "здоровое питание". В документе закрепляется понятие "здоровое питание". Прописана также важная норма: горячим блюдом (не считая горячего напитка) школа должна обеспечивать всех детей в "началке".

С чего бы ребенку есть в школе брокколи, если дома он видел только макароны да пиццу? Фото: PhotoXPress

Что в тарелке

Кто решает, что сегодня будет в тарелке у ребенка? В регионах все очень по-разному. Есть крупные комбинаты питания, из которых готовые блюда развозят по школам и детским садам. Есть школы, которые все делают сами: закупают продукты, платят зарплату поварам. В некоторых селах даже остались огороды и поля, на которых учителя и ученики вместе выращивают картошку, свеклу, морковку и другие овощи. Но многие поступают проще: передают всю "кухню" сторонней фирме на подряд.

- Дети занимаются по 6-8 часов в день. Если это "продленка", то ребята и завтракают и обедают и полдничают. То есть до 70 процентов общего пищевого рациона ребенка приходится на школу. Есть нормы, где прописано оптимальное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, необходимых ученикам разного возраста. Есть рекомендуемый размер порций и даже список продуктов. Но проблема в том, что многие из этих норм являются именно рекомендациями и, будем честны, соблюдаются далеко не везде. Это одна из причин, почему сегодня в Госдуме рассматривается законопроект о качественном и безопасном питании, - говорит врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

По словам специалиста, пищевые привычки ребенка закладываются в семье задолго до того, как он пойдет в первый класс. И если в три-четыре года малыш "видел" одни макароны с пирожками, то в школе даже очень вкусно приготовленное брокколи он есть не будет. Последствия? 70 процентов всех неинфекционных болезней человека связаны именно с питанием: диабет второго типа, ожирение, атеросклероз, заболевания желудочно-кишечного тракта…

- Если родители не смогли сформировать у ребенка правильную привычку, школа вполне может "переписать" его "пищевую программу", - уверен Андрей Продеус. - Для этого необходимы две вещи. Первое - рассказывать детям о принципах здорового питания. В простой и понятной форме доносить, как составить рацион, почему одни продукты - полезны, другие - не очень. Я сам проводил такие открытые уроки и уверен, что они обязательно должны быть в школе. Ну и второй важный момент - еда в школьной столовой должна быть не только полезной, но и вкусной, привлекательной для ребенка.

Школьный пикник

Что важно? Если новый законопроект будет принят мамам и папам станет гораздо проще проконтролировать детское меню: его образовательные организации должны будут размещать на своем сайте. Пока же в некоторых регионах, чтобы попасть в столовую, родителям приходится брать школу чуть ли не "штурмом".

- У меня два сына. Старший учится в 11-м классе, младший в прошлом году пошел в первый класс. И так получилось, тема школьного питания стала самой обсуждаемой во всех родительских чатах. Дошло до того, что все мы хотели отказаться от организованного питания - давать каждому ребенку домашнюю еду. Причины? Детки массово жаловались на невкусную еду. И одновременно с этим у нас в городе отменили бесплатное питание в "началке", - говорит мама из Ярославля Наталья Радоман. - В тот момент я предложила всем нашим мамочкам, управляющему совету и директору школы внедрить родительский контроль. Меня все поддержали.

После этого в течение двух недель "десант из мамочек" ходил на переменах в школьную столовую. Родители смотрели, что и как кушают дети, измеряли температуру блюд, оценивали количество отходов. Ведь главный показатель качества - тарелка, которую ребенок оставит после обеда пустой.

Что интересного показал мониторинг? В школьном меню совсем не было рыбы, не было блюд из печенки, было очень мало фруктов, из напитков только невыносимо сладкий чай. А лидером в "антирейтинге" блюд оказались макароны "болоньезе" - их дети массово выбрасывали в мусор.

- Часто, когда дети говорят, что им "не вкусно", на самом деле проблема в другом: блюда вкусные, просто уже успели остыть. В этом плане присутствие родителей с термометром на перевес хорошо дисциплинирует работников школьной столовой, - говорит Наталья Радоман. - Мы проконсультировались с независимыми экспертами, разработали предложения по замене блюд. Для того чтобы убедиться, что конкретно из предложенных блюд дети будут кушать лучше всего, мы провели несколько дегустаций. Предлагали деткам рыбные котлетки, оладьи из печенки в двух вариантах - с морковкой и без. Затем на основании нашего мониторинга, анализа меню и результатов дегустаций написали письмо оператору питания со всеми предложениями и замечаниями. Часть из них оператор учел, внес изменения в меню, и оно поменялось в лучшую сторону. Но многие вопросы пока так и остались без ответа, поскольку участие родителей в системе организации школьного питания не закреплено законодательно.

Родительский кошелек

Сегодня многие регионы субсидируют питание школьников. Но единой "федеральной" логики нет. К примеру, Москва, Чукотка, Республика Коми нашли средства бесплатно кормить абсолютно всю "началку". В Санкт-Петербурге, на Сахалине, в Тюмени, Тверской области и некоторых других субъектах все родители получают скидку до 50 процентов на оплату питания малышей. Однако в большинстве регионов ситуация иная - бесплатно в школе едят только льготники: дети-инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей. И даже на эти цели порой средств едва хватает.

Согласно законопроекту, в регионах будут обязаны обеспечить полноценным одноразовым горячим питанием всю "началку". А тем субъектам, у кого собственных бюджетов на это не хватит, может быть выделена федеральная субсидия. В финансово-экономическом обосновании уточняется, что дополнительные бюджетные расходы могут составить до 20 млрд. руб. Опрошенные "РГ" эксперты считают, что средств понадобится больше.

- Обеспечить горячее питание абсолютно всех детей в начальной школе - это очень ощутимая целевая помощь российским семьям. Если мы возьмем среднюю стоимость школьного завтрака - 50 рублей, или обеда - 75 рублей, то родители учеников смогут сэкономить 1000-1500 рублей в месяц. Для многих это очень ощутимая сумма, - рассказал "РГ" президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов. - Однако без поддержки федерального бюджета регионы не справятся. По нашим расчетам, потребность в такой поддержке составит минимум 37 млрд руб, если средства будут выделяться только на закупку продуктов. И это все без учета регионов-доноров.

Что почем?

Сколько сегодня стоит школьный обед или завтрак в разных регионах? По данным Института отраслевого питания, в Ивановской области завтрак на одного ребенка в среднем стоит 35 рублей, обед - 46,8 рублей. В Чувашской Республике стоимость завтрака - 17,0 руб., обеда - 35,4 руб. Камчатка? Тут завтрак в начальной школе обойдется в среднем в 59 рублей, обед - 108 рублей. В Карачаево-Черкесии завтрак - 12 - 25, рублей, обед - 45-55 рублей. В Санкт-Петербурге дети завтракают в школе за 59 рублей, обедают - за 102 рубля.

Опрос

Борщ всему голова

В Ярославле местные власти провели масштабный опрос о качестве школьного питания - в нем участвовал каждый третий школьник и каждый третий родитель. Что показали результаты? 78% детей питаются в школьных столовых. Лидером популярности среди первых блюд является борщ (54% голосов). Самое вкусное блюдо на второе - макароны (68% голосов). Среди напитков впереди чай - 74%, среди сладостей - пирожные - 63%.

22% учащихся предпочитают не питаться в школе. Основная причина отказа - невкусная или холодная еда. Среди пожеланий: повысить скорость обслуживания, давать больше фруктов и овощей, предоставить возможность выбирать еду самому.

А как у них

Горошек от Гордона Рамзи

Проблема школьного питания волнует не только самих школьников, их родителей и рядовых диетологов - мировые авторитеты от высокой кухни считают своим долгом внести посильный вклад в ее решение.

Дешево - не значит невкусно, считает Рамзи. Фото: Reuters

Среди них - известный шеф-повар Гордон Рамзи. Главной опасностью он считает засилие фастфуда. Стремление к тотальной стандартизации школьного питания, оправдываемое якобы желанием сделать его максимально доступным по цене для самых широких слоев, вовсе не означает, что оно должно быть невкусным, считает Рамзи.

Официальные организации, ответственные за питание школьников, в принципе разделяют эту точку зрения, периодически внедряя линейки школьных завтраков, обедов и ужинов "от Рамзи".

5 самых полезных школьных завтраков, по мнению Гордона Рамзи

- Тосты с пюре из горошка с сыром (что важно, горошек - только свежий или размоченный сушеный, ни в коем случае не консервированный; хлеб - исключительно ржаной).

- Блинчики, фаршированные грушей и бананом.

- Омлет с беконом, горошком (свежим!) и козьим сыром.

- Фасоль с картофельными оладьями.

- Теплый салат из кровяной колбасы с перепелиными яйцами.

Полезные напитки

- Зеленый чай с медом (по вкусу) и/или протертыми свежими ягодами (допускаются заготовленные с минимальным количеством сахара).

5 вредных школьных завтраков, по мнению Гордона Рамзи

- Пицца.

- Любые сэндвичи с необработанным термически белым хлебом.

- Сдобная выпечка в сочетании с конфитюром (вареньем), джемами с высокой долей сахара.

- Сосиски.

- Любые быстрорастворимые каши, даже включающие орехи, сухофрукты, овсяные хлопья и прочие модные добавки. Готовить такого рода каши надо собственноручно, удостоверившись в натуральности ингредиентов.

Вредные напитки

- Йогурты и свежевыжатые соки.

- А равно любые сочетания из вышеперечисленного.

Визитная карточка

Кто такой Рамзи

Гордон Рамзи (Gordon James Ramsay), 52 года, известный британский шеф-повар, владелец ресторанной империи Gordon Ramsay Holdings Limited (22 ресторана и 3 паба в Великобритании и за ее пределами). Ведущий реалити-шоу "Адская кухня" на телеканале Fox, автор 16 книг по кулинарии. С детства мечтал о большом футболе, в 19 лет был приглашен в основу "Глазго Рейнджерс", однако тяжелая травма колена поставила крест на его спортивной карьере.

На сегодня Рамзи - единственный шеф-шотландец, удостоенный трех звезд в рейтинге Мишлен.

Был случай

Козел с картофелем

Гордон Рамзи - противник вегетарианства и заклятый враг защитников природы. Таковым он стал после того, как для демонстрации одного из своих рецептов на телеканале National Geographic собственноручно пристрелил горного козла, которого затем запек в земле и подал с гарниром из картофеля.

Подготовил Александр Беляев