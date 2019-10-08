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08.10.2019 21:42
Рубрика: Экономика

Цены переменного тока

На сколько вырастут тарифы на электроэнергию в следующем году
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
Рост тарифов на электроэнергию в следующем году будет в большинстве регионов достаточно умеренным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который установит минимальные и максимальные уровни тарифов на первое и второе полугодия 2020 года.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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В большинстве субъектов России тарифы на электроэнергию в первом полугодии останутся прежними или вырастут совсем незначительно, а рост во втором полугодии ожидается в районе 5 процентов, подсчитал доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Кирилл Парфенов.

Верхняя и нижняя планка задают диапазон для решений региональных властей. Если выяснится, что они установили тарифы выше максимума, то до тех пор, пока они не пересчитают их, на территории субъекта РФ будет применяться минимальный тариф. Такой же сценарий предусмотрен на случай, если региональные власти вообще не установят тарифы.

Тарифы на электроэнергию в первом полугодии 2020 года останутся прежними или вырастут совсем незначительно

"Суммы в квитанциях будут зависеть не только от тарифа, но и от наличия или отсутствия газовой плиты (ставка тарифа дифференцирована по данному признаку), а также от структуры потребления электроэнергии данным домохозяйством в течение суточных тарифных зон ("ночной" и "пиковый" тариф дорожают неравномерно)", - уточняет доцент РЭУ Владимир Колмаков.

Фото: istockphoto.com
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А Парфенов добавляет: "Если сравнивать с тарифами, действующими во втором полугодии нынешнего года, то, например, в Москве "основной" (одноставочный для домов, не оборудованных электроплитами) тариф на второе полугодие нынешнего года составляет 5,56 руб. за кВт/ч, а в следующем году он установлен в диапазоне от 5,46 до 5,47 руб. за кВт/ч в первом полугодии и от 5,73 до 5,74 руб. за кВт/ч во втором. В Псковской области жители сейчас платят 4,40 руб. за кВт/ч, а в 2020 году будут платить от 4,39 до 4,40 руб. за кВт/ч в первом полугодии и от 4,57 до 4,62 руб. за кВт/ч во втором. В Смоленской области сейчас тариф составляет 3, 87 руб. за кВт/ч, а на будущий год установлены "вилки" от 3, 86 до 3,87 руб. за кВт/ч в первом полугодии и от 4,02 до 4,06 руб. за кВт/ч во втором.

С 2023 года тарифы будут устанавливать не на год, а на срок не меньше пяти лет. Поправки об этом были приняты после того, как президент России Владимир Путин поручил ФАС пересмотреть тарифы, отметив, что россияне регулярно жалуются на необоснованный рост цен на коммунальные услуги.

Экономика ЖКХ Правительство ФАС Регулирование энерготарифов Регулирование тарифов в ЖКХ
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