Негосударственные пенсии разрешат получать на пять лет раньше

Россиянам дадут право на получение негосударственной пенсии досрочно - женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам - с 60-ти. При этом условия для назначения таких выплат будут смягчены. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Напомним, что пенсионный возраст в России начал поэтапно увеличиваться до 65 для мужчин и до 60 лет для женщин. Это коснулось не только "обычной" страховой пенсии по старости, но и выплат из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Такое положение вещей делает негосударственную пенсию менее привлекательной для потенциальных вкладчиков, заявили в пояснительной записке разработчики проекта. Законодательство не справедливо к их клиентам, заключившим договоры после 1 января 2019 года, согласен вице-спикер Госдумы Петр Толстой. То есть возраст "выхода" на негосударственную пенсию для них должен был отложиться. Решение депутатов убрать этот "пробел", считает он, позволит в целом улучшить финансовое положение лиц предпенсионного возраста. Работодателям же оно даст дополнительный инструмент для поощрения и стимулирования своих сотрудников. Индексация пенсий в 2020 году превысит инфляцию - При этом человеку предоставляется возможность самостоятельно принять для себя решение - выйти на пенсию в более ранний срок и получать пенсию либо продолжить работать и, тем самым, увеличить себе размер пенсии в будущем, - пояснил парламентарий. Если человек решит работать, то пенсия "от НПФ" может стать неплохим подспорьем к зарплате, считает один из авторов, депутат Дмитрий Скриванов. "Наша задача - создать правовой механизм, при котором у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных и понятных ему способов встретить старость уверенно", - заявил он. Кстати, в еще более раннем возрасте негосударственная пенсия может быть назначена для инвалидов, работников Крайнего Севера и других лиц, имеющих право на досрочное получение страховых пенсий. Кроме того, документ исключает из перечня пенсионных оснований для получения выплат из НПФ условие о наличии страхового стажа. Это, по мнению авторов, создаст стимул для накопления будущих пенсий для самозанятых граждан и иностранцев, считает председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А также можно будет привлечь в систему добровольных пенсий лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, уточняется в пояснительной записке.