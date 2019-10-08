К счастью, на этот раз обошлось без жертв, однако 17 человек пострадали, а несколько остаются в больнице в тяжелом состоянии. Драма разыгралась на одном из оживленных перекрестков Лимбурга. Мужчина за рулем грузовика неожиданного пошел на таран сразу восьми машин, стоявших на светофоре в ожидании зеленого сигнала. Совершенно случайно на месте ЧП оказалась группа курсантов федеральной полиции, возвращавшихся с тренировок по бегу. Они и задержали предполагаемого злоумышленника. Как сообщают очевидцы, тот "яростно сопротивлялся и выкрикивал слово "Аллах".

Оказалось, что, как и в случае с Анисом Амри, грузовик был угнан. Правда, для его водителя все обошлось относительно благополучно. Сириец просто открыл дверь фургона и выкинул из кабины не успевшего опомниться шофера. "Я только спросил, что ему от меня надо. Но он не произнес ни слова и вытолкал меня наружу", - рассказал мужчина изданию Frankfurter Neue Presse.

Имя задержанного, оказавшегося гражданином Сирии 1987 года рождения, не разглашается. Известно лишь, что он попал в Германию по стандартной схеме: в 2015-м подал заявление в миграционные службы и уже спустя год получил статус беженца. Правда, с 1 октября официальное разрешение на проживание у сирийского гостя истекло, так что по сути он перешел на нелегальное положение.

Злоумышленник находился в Германии нелегально и не раз имел трудности с полицией из-за разбоя, драк, воровства и наркотиков

За время пребывания в стране сириец не раз попадал в поле зрения полиции - за разбой, нанесение тяжких телесных повреждений, в том числе собственным родственникам, кражи машин и хранение наркотиков. Был ли он связан с радикальным подпольем, еще предстоит выяснить. И хотя во время обыска на его съемных квартирах полиция не нашла ни оружия, ни каких-либо материалов пропагандистского свойства, "уже наутро следователи исходили из того, что речь идет теракте", передает ZDF. На момент подписания номера в печать о мотивах преступления официально объявлено не было. Пока в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о "покушении на убийство" - по крайней мере нападение признано умышленным.

Тем временем наблюдатели сразу провели параллели между этим происшествием и почерком спланированных ранее атак в Ницце, Берлине, Лондоне, Барселоне, Стокгольме, когда террористы использовали автомобили, чтобы калечить и убивать невинных прохожих.

Между тем

Французская газета Le Figaro, комментируя недавнюю атаку в префектуре полиции Парижа, где сотрудник насмерть зарезал ножом четверых сослуживцев, признает, что "яд радикального исламизма" проник уже в госучреждения республики, разъедая самые ее основы. Издание называет катастрофой тот факт, что преступление совершил не просто человек со стороны, но чиновник "с с допуском к секретной оборонной информации". Напомним, что 45-летний Микаэль Арпон работал не где-нибудь, а в IT-отделе управления полицейской разведки. Никто из его коллег не подозревал, что тихий программист, имеющий, кстати, проблемы со слухом, попал под влияние экстремистской идеологии и еще четыре года назад оправдывал нападение на редакцию сатирического журнала "Шарли Эбдо".

Событие

Наутро после резонансного происшествия в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (земля Гессен), где мужчина за рулем грузовика (на фото) протаранил автомобили на оживленном перекрестке, стали известны первые подробности ЧП, которое правоохранители ФРГ негласно признали терактом. К счастью, обошлось без погибших. Задержанный оказался выходцем из Сирии, приехавшим в Германию четыре года назад в поисках убежища. Место преступления было немедленно оцеплено, а грузовик отбуксирован в полицейское управление.

Уже не первый раз угнанный фургон или автомобиль становится орудием в руках злоумышленников. Так, 19 декабря 2016 года 24-летний тунисец Анис Амри на грузовике наехал на посетителей рождественского базара на берлинской площади Брайтшайдплац. Злоумышленник оказался связан с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещено в РФ), его ликвидировали спустя несколько дней полицейские в Милане во время спецоперации. Жертвами Амри стали 12 человек, в том числе арендатор грузовика - дальнобойщик из Польши, еще 38 пострадавших были госпитализированы. За полгода до этой трагедии водитель грузовика, тоже тунисского происхождения, наехал на прохожих, прогуливавшихся по набережной в Ницце. Под его колесами погибли 86 человек, в том числе 37 иностранцев, 430 пострадали. Весной 2017 года преступник сбил людей на Вестминстерском мосту в Лондоне, а террорист из Дании врезался в пешеходов на улице Дроттнинггатан в Стокгольме. Наконец, в августе 2017-го произошло ЧП возле казармы под Парижем, где злоумышленник наехал на военнослужащих, шестеро были ранены.