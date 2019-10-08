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08.10.2019 19:46
Рубрика: Спорт

Плохому не научит

Новиков стал и.о. главного тренера столичного "Динамо"
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
Накануне руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) назначило исполняющим обязанности главного тренера 38-летнего Кирилла Новикова.

Как отмечается в сообщении пресс-службы клуба, Новиков с 1 мая 2019 года является наставником молодежной команды "Динамо". На данный момент "бело-голубые" лидируют в молодежном первенстве.

Новиков будет совмещать работу с главной динамовской командой и молодежным составом

Со вчерашнего дня специалист будет совмещать обе тренерские должности. Новиков является воспитанником клубной академии и сыном Александра Новикова - рекорд­смена клуба по числу проведенных матчей.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Напомним, что 5 октября московский клуб объявил об отставке Дмитрия Хохлова из-за неудовлетворительных результатов.

На сегодняшний момент "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

Также немецкий тренер Доменико Тедеско должен был подписать контракт со "Спартаком". Как сообщают информационные агентства, стороны согласовали условия соглашения и добавили последние детали контракта. Планируется, что соглашение с 34-летним немецким специалистом будет заключено на срок 2 года и девять месяцев и с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

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