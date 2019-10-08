Армейские руководители предупредили новобранцев осени-2019: не стоит брать на службу смартфоны, планшеты, навигаторы и прочие гаджеты, оснащенные функцией выхода в интернет и способные сообщать посторонним о местонахождении солдата.

Военнослужащий должен всегда помнить о режиме секретности. Что можно снимать, а что нет. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Пользоваться ими в армии призывникам все равно не позволят. Об этом, в частности, напомнил начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа Александр Линьков. На пресс-конференции он подтвердил действующий на территории воинских частей запрет на использование военнослужащими, включая офицеров, средств связи с расширенными мультимедийными возможностями.

Это табу не прихоть генералов, а законодательно установленное ограничение, действующее в стране уже более полугода. Нынешней весной "РГ" опубликовала документ, вносящий соответствующие изменения в закон "О статусе военнослужащих".

Там однозначно указывается, что служивым нельзя публиковать в интернете, в том числе в соцсетях, любую информацию об армейской жизни. Также запрещено разглашать какие-либо данные, позволяющие определить ведомство, воинскую часть или место службы человека в погонах.

Причем такие запреты касаются как публикации данных о себе, так и о сослуживцах, участвующих в боевых действиях, несущих боевое дежурство, выезжающих на полевые занятия и учения.

На слушаниях в Госдуме заместитель министра обороны Николай Панков сказал депутатам, что за нарушение запрета к призывникам применят дисциплинарные меры, а кадровым военным будет грозить увольнение. Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин уточнил, что полностью уходить из интернета не требуется: если солдат опубликовал свое фото на параде на Красной площади, то это нормально. "А вот если он фотографируется на фоне секретной техники, на военных учениях, показывая свое расположение, то за это будет отвечать", - заявил депутат.