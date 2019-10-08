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08.10.2019 14:22
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Объем импорта электроэнергии из РФ в Китай сохранится

Главный представитель филиала Государственной электросетевой корпорации Китая в России Оу Сяомин заявил на международном форуме "Российская энергетическая неделя", что в будущем объем импорта электроэнергии из России в Китай сохранится на нынешнем уровне, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Российская электроэнергия пользуется в Китае стабильным спросом. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая. Российская электроэнергия пользуется в Китае стабильным спросом. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Российская электроэнергия пользуется в Китае стабильным спросом. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Как отметил Оу Сяомин, Китай ежегодно импортирует из России 3,1 миллиарда кВт/ч электроэнергии, суммарная мощность энергоблоков стабильно увеличивается на 100 миллионов кВт в год. Одновременно, по мере регулирования производственной структуры и ухода с рынка индустрий с высоким энергопотреблением спрос на электроэнергию сохраняет стабильные показатели. Поэтому в будущем импорт электроэнергии из России в Китай сохранится на нынешнем уровне, не будет сильных колебаний.

Оу Сяомин также указал, что китайско-российское сотрудничество в области ядерной энергетики непрерывно углубляется и развивается. Стороны имеют широкое пространство для сотрудничества в этой сфере. Российская сторона обладает передовыми технологиями и богатым опытом в производстве ядерных энергоблоков. Сейчас активно реализуются проекты совместного строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдабао".

По мнению главного представителя корпорации, опираясь на новейшие технические разработки двух стран, Китай и Россия смогут сотрудничать в освоении ресурсов ветряной энергетики Арктики, чтобы в значительной степени содействовать развитию экологически чистых источников энергии, а также заменить ими ископаемые энергоносители. Это имеет важное значение для оптимизации глобальной энергетической структуры.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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