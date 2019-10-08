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08.10.2019 16:27
Рубрика: Экономика

Интеллект для чайника

Потребители выбирают "умную" технику
Текст: Екатерина Ясакова
Оборот глобального рынка бытовой техники и электроники к концу 2019 года может превысить триллион евро, показали данные аналитической компании GfK, представленные на М.Видео Electronics Show.

Драйвером покупок и в мире, и в России является запрос потребителя на новые впечатления. Практика показывает, что сегодня основными факторами, которые увеличивают продажи на рынке бытовой техники и электроники, являются производительность, простота, узнаваемость бренда, а также удобный шопинг.

Фото: Пресс-служба Samsung
Как умная бытовая техника экономит людям силы и время

По данным GfK, 36% покупателей купили новую технику или устройство, так как не были удовлетворены производительностью имеющегося продукта. 46% потребителей признались, что согласны заплатить за продукт, если тот сделает повседневную жизнь проще. Поэтому покупатели все чаще обращают внимание на "умную" технику.

По информации дискаунтера "Ситилинк", спрос на товары категории "Умный дом" с начала 2019 года вырос уже в четыре раза. Людей интересуют автоматизация и высокотехнологичные устройства, позволяющие повысить безопасность и комфорт в доме и офисе. Растет популярность голосового управления и электронных устройств, которые становятся частью единой компьютерной сети и взаимодействуют друг с другом с минимальным участием человека. Тем не менее в России рынок решений для "умного дома" пока только формируется, нам еще далеко до Японии и Китая.

По данным GfK POS Tracking, за последний год онлайн-канал вырос на 28% и превысил четверть оборота рынка потребительской техники и электроники в целом по России

Зато заметно усложняется рядовая бытовая техника и электроника. По данным "М.Видео-Эльдорадо", каждый второй приобретенный в России в январе-июне телевизор поддерживает функции Smart TV, каждый третий - стандарт HDR, а каждый четвертый - разрешение 4К.

Почти половина (47%) мировых потребителей, по данным Gfk, выбирают не только инновационные товары, но одновременно и премиум-устройства. Стоит такая техника на порядок дороже, но покупателя это не отпугивает. В частности, в России покупатели объясняют свой выбор тем, что такие товары внушают больше доверия: чем дороже, тем лучше.

46 процентов потребителей в целом по миру говорят, что согласны заплатить за продукт, который сделает их жизнь проще, по данным исследования GfK Consumer Life

Другая тенденция на рынке бытовой техники - активный рост интернет-продаж. За последний год этот канал вырос на 28% и превысил четверть оборота рынка потребительской техники и электроники в целом по России. Но это лишь отчасти отражает глубину изменений в структуре торговли. В наиболее крупных регионах - Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках - доля онлайн-торговли может доходить до 30-40%.

Рост интернет-продаж особенно заметен в дни акций и распродаж вроде "черной пятницы" и киберпонедельника.

Экономика Товары и цены
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