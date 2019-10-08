Новости

В Эквадоре из-за массовых беспорядков приостановлена работа парламента 08.10.2019
В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн 08.10.2019
Вашингтон заявил о выводе своих военных с севера Сирии 08.10.2019
Автомобиль сбил велосипедиста во время гонки в Италии 08.10.2019
В Новосибирске после массовой драки возбудили два дела 08.10.2019
В онкоцентре Блохина озвучили размер зарплат врачей 08.10.2019
Трамп проверит сотрудников Белого дома на "детекторе лжи" 08.10.2019
Мосгорсуд отменил платную регистрацию на рейсы лоукостера 08.10.2019
Сенатор прокомментировал законопроект о блокировке мессенджеров и почты 08.10.2019
МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу 08.10.2019
В МЧС не подтвердили повышение радиационного фона в поезде из Берлина 08.10.2019
Подросток угнал автомобиль каршеринга и разобрал его на запчасти 08.10.2019
Выпущены хронографы Rado HyperChrome Tennis в цветах покрытий теннисных кортов 08.10.2019
Саратовским инвалидам пришлось ползти по больничной лестнице 08.10.2019
Фильм "Джокер" бьет кассовые рекорды в Америке и в мире 08.10.2019
Москва и Сеульская туристическая организация подписали меморандум о взаимопонимании 08.10.2019
Силовики не допустили в Москве беспорядков с тяжкими последствиями 08.10.2019
Правительство утвердит требования к структуре зарплаты медработников 08.10.2019
Российская сторона отправила WADA ответы по данным московской лаборатории 08.10.2019
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 08.10.2019
Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии 08.10.2019
Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта 08.10.2019
В 2020 году могут пройти Дни Москвы в Аргентине 08.10.2019
Российский теннисист ушел из жизни в Москве 08.10.2019
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами 08.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 23:26
Рубрика: Общество

Народ устал

Падение Никиты Сергеевича глазами его зятя Алексея Аджубея
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Неделя № 227(7985)
Насколько знаю, документальных подтверждений рассказанному бывший главный редактор "Известий" Алексей Иванович Аджубей не оставил. Откровенные беседы наши велись в Париже, куда невыездного зятя Хрущева выпустили после почти 25 лет кромешной опалы.

- Коля, ты меня помнишь? Это Алексей Иванович Аджубей, - забери меня с Елисейских...

Мог ли я не помнить лучшего, как тогда считалось, главного редактора всех времен и народов, превратившего официозные "Известия" в самую любимую советскую газету. Если журналиста-известинца останавливал гаишник, то показ не водительского удостоверения, а редакционного пропуска был верной индульгенцией. "Известия" печатали все наипоследние новости, а любой смелейший наскок на кого угодно, да хоть на министра, прикрывался главным редактором - зятем Никиты Сергеевича, женатого на его дочери Раде, никогда мною не виданной.

Фото: РИА Новости
Писатель Рой Медведев рассказал о Хрущеве и его эпохе

И не увидеть бы мне близко Аджубея, если бы отец не работал спецкором "Известий". У нас в доме, и не только у нас, Аджубея боготворили, считая, что именно он продвинул "Известия", да и всю советскую журналистику на десятилетия вперед. Конечно, великому рывку помогло и семейное положение зятя, которому никто не только из журналистов, но и высоких идеологов, перечить не смел.

Где-то в середине октября 1964-го отец только уехал в отпуск, как позвонил его товарищ. Узнав, что папа уже в поезде, бросил: "Давай, подходи прямо сейчас к редакции, там где парикмахерская". Я подошел: "Попробуй дозвониться до отца. Завтра Алексей Иванович с нами будет прощаться. Может, папа успеет вернуться на самолете". Ничего я не понял, и отцовский друг пояснил: "Все, конец, Хрущева снимают. Ну, и нашего главного тоже".

С тех пор до второй половины 1980-х Алексея Ивановича я больше не встречал. А в Париже было время поговорить и вспомнить. Сидели в большом корпункте напротив ЮНЕСКО, попивали местные напитки. Но язык развязывал не алкоголь, а желание нежданного московского гостя высказаться. Может, случайно попался ему под руку один из благодарных слушателей, вероятно, один из первых после долгих лет забвения.

Аджубей клялся, что предупреждал тестя о кремлевской интриге. Да и тот уже слышал о ней от сына Сергея, которому верные люди доверили поведать папе о замысле Брежнева и Подгорного. Но Никита Сергеевич почему-то известие и о заседании Политбюро, и о возможном созыве пленума ЦК воспринял внешне спокойно. Некоторые делегаты, особенно из мест, недалеких от Киева, звонили ему, торопя с возвращением из отпуска. Алексей Иванович так и не понял, почему цепкий, колючий, всегда за власть бившийся Хрущев ничего, ну ничегошеньки не предпринимал, чтобы нейтрализовать медлительного Подгорного и велеречивого Брежнева. И годы спустя объяснение находил одно: Хрущев не верил. Видимо, первый человек в партии и в Совмине настолько вошел в роль единственно возможного лидера, что не мог допустить ослушания? Или готов был укротить взбунтовавшихся грозным своим окриком? Почему-то раз бросил Алексею Ивановичу: "Народ не позволит". Какой народ? Где его Никита Сергеевич в Кремле видел? Все Аджубеем и придуманные лозунги типа "Догоним и перегоним Америку!" или "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" звучали и смешно, и грустно на фоне пустых прилавков магазинов. Начались перебои с хлебом - Аджубей считал, создаваемые искусственно.
Почему в 1941 году руководство СССР не спускалось в бомбоубежища

"Его предали все - и кого снимал, и кого выдвигал", - говорил Алексей Иванович. Но могло ли быть иначе? Экс-соратники по сталинской гвардии трудились в основном на инженерных должностях, найденных специально для них Никитой Сергеевичем подальше от Москвы. А его выдвиженцев меньше всего трогали хрущевские мечты о коммунизме, о безоблачном мире и о кукурузе.

Я напрямик спросил Алексея Ивановича, а не он ли невольно ускорил смещение тестя? Сколько тогда разговоров шло об уходе мистера "нет" - министра иностранных дел Громыко. Место его предназначалось Аджубею. И здесь он согласился. Именно так и предполагалось, и уже в 1964г. готовилось. Внешнюю политику, это Хрущев понял после Карибского кризиса, надо было менять. Требовался новый человек. Но в чем здесь его, Аджубея, вина? А уж вины Хрущева нету и близко. Но есть ли вина в устранении Хрущева тов. Громыко, тихо-тихо ненавидевшего Аджубея и поддержавшего партию в борьбе с хрущевским культом личности? Мне почудилось, что как раз на Громыко-то Алексей Иванович вины не таил, хуля вовсю Брежнева и бездарного Подгорного, который вскоре слетел из председателей президиума Верховного Совета в том числе и из-за того, что возил вместе с собой на визиты, конечно в отдельном самолете, персональную корову, одаривавшую его любимым молочком.

Я и предположить не мог, какая же близость существовала между Хрущевым и Аджубеем: вечером за ужином детально обсуждались все важнейшие государственные новости. Под гнетом принимаемых решений перемалывались судьбы, рушились и возвышались карьеры. И как иначе, если требовался Никите Сергеевичу совет человека разумного, нейтрального.

Разумного - соглашусь. Нейтрального?

Именно Аджубей больше остальных пострадал от хрущевского отстранения. Его сразу же перевели в журнал "Советский Союз" - красочное издание, воспевавшее бесконечные наши достижения и предназначенное скорее для зарубежного читателя. Заведовал отделом, где и трудился в гордом одиночестве. Запретили даже печататься под своей фамилией, присвоив странный псевдоним.

Фото: maps.google.com
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 миллиарда рублей

Со своим новым главным редактором, вместе с ним ездившим в США и получившим опять-таки вместе Ленинскую премию за описания американских подвигов Хрущева, если верить Алексею Ивановичу, он разговаривал за двадцать с лишним лет два раза. И оба раза тема была болезненной. Покинули почти все... И хотя жену Раду, дочь Хрущева, оставили почему-то в покое, дозволив работать в том же научном журнале, денег на жизнь не хватало отчаянно. Печататься ему было нельзя.

- И знаешь, как я выживал? Писал дикторские тексты под киножурналы "Новости дня". По 100 рублей за фильм. Тоже неплохо. Сам удивляюсь. Осталась группа знакомых киножурналистов - дружные ребята. Никого не боялись, выписывали гонорар на другую фамилию, и человек этот всегда отдавал. Так что и среди журналистов, не думай, могут тоже встретиться приличные люди.

Последний раз мы увиделись в "Известиях" на его похоронах. Отсюда главного выбросили в октябре 1964 года, и уходил он отсюда же в марте 1993-го. Пришло много людей. Торжественных речей тоже было много. А еще были почти тридцать лет вынужденного творческого простоя.

Общество История Блокнот Долгополова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями