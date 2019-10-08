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08.10.2019 13:15
Рубрика: Культура

Памятник Пушкину торжественно открыли в Пекине

Текст: Мария Воронова

На территории главного педагогического университета Китая состоялась церемония открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Автором монумента стал китайский скульптор Ли Бинь.

"Александр Сергеевич Пушкин хорошо известен в Китае, и открытие сегодня в кампусе Пекинского педагогического университета памятника ему - это отражение любви к творчеству этого выдающегося поэта, не только в России, но и здесь - в Китае", - цитирует ТАСС посла России в КНР Андрея Денисова.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС
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К слову, это второй памятник на территории КНР, посвященный русскому поэту. Первый в сотую годовщину смерти Пушкина установили в Шанхае.

Президент Китайской ассоциации по исследованию русской литературы, профессор Столичного педагогического университета, кавалер российского ордена Дружбы Лю Вэньфэй заметил, что этот памятник поэту имеет огромное значение для студентов, изучающих русский язык и культуру. По его словам, благодаря установленному монументу учащиеся каждый день будут ощущать присутствие Пушкина и близость русской литературы.

Справка "РГ"

Пекинский педагогический университет - один из старейших и крупнейших университетов Китая, основанный в 1902 году. Главная философия учебного заведения уже более ста лет кроется в лозунге: "Пропагандируем знания, культивируем индивидуальность и помогаем целому миру". Студентам доступно множество программ - от бакалавриата по китайскому языку и литературе до магистратуры по цитобиологии.

Культура Культурный обмен Культура Арт Музеи и памятники Александр Пушкин
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