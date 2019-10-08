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08.10.2019 14:30
Рубрика: Власть

Песков: Россия настроена на саммит "нормандской четверки"

Текст: Кира Латухина
В Кремле опровергли заявления Киева о том, что Москва якобы ищет причины не проводить саммит в "нормандском формате". Россия заинтересована провести встречу на высшем уровне, но она должна быть хорошо подготовлена и привести к результату.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, что Россия ищет основания, чтобы не проводить саммит. "Нет, это не так. Это не соответствует действительности", - сказал он.

Фото: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS
В Кремле нет понимания по срокам встречи "нормандской четверки"

"Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Альтернативы "нормандскому формату" нет, считает Песков. Точка зрения о привлечении США не находит поддержки. Впрочем, Вашингтон может использовать свое влияние, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств.

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