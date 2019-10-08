Полное название праздника, который отмечают верующие 14 октября, - Покров Пресвятой Богородицы, хотя в обыденной жизни народ сокращал его до короткого и всем понятного - Покров, и это всегда означало не столько то, что покрывает - покрывало, плат, сколько защиту. То есть праздник Покрова Пресвятой Богородицы - день в честь той защиты, которую нам дарует Богородица.

Покров всегда горячо любили в народе, это был день особый - на Покров не работали; по тому, какая погода случалась на Покров, судили, какая впереди зима. Как ни удивительно, народные приметы не обманывали. И увидевшие в ночь на 14 октября первые робкие снежинки могут приметы проверить. Наши предки говорили: "Снег на Покров - зима выдастся снежная, но если он не покроет на Покров землю - и зима будет бесснежной".

А еще говорили: "Вот подойдет "Покров" - всему развяза". "Что за "развяза"?" - спрашивает юный герой шмелевского "Лета Господня". "Да все дела развяжутся... - объясняет мальчику его наставник, старый плотник Горкин. - И всего у нас запасено будет, ухитимся потеплее, а над нами Владычица, Покровом своим укроет, под Покровом Богородицы и живем. И скажет Она Господу: "Господи, вот и зима пришла, все нароботались, напаслись... благослови их, Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть, Покров Мой над ними будет"... Потому, милок, и не страшно нам ничего, под таким-то Покровом, - продолжает старый плотник. - Нам с тобой не будет ничего страшно: роботай-знай - и живи, не бойся, заступа у нас великая".

Об этой "заступе" молились не только крестьяне, но и юные девы - испрашивая благословения Богородицы на замужество. А еще воины - выходя на поле брани. Интересно, что многие Покровские храмы возводились именно в честь воинских побед.

Праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы был установлен в XII веке. Тогда же была построена и первая Покровская церковь. Святой князь Андрей Боголюбский в память о своем старшем сыне Изяславе, погибшем от ран после похода в Волжскую Булгарию, повелел возвести храм Покрова - на реке Нерль: шедевр мирового зодчества.

О популярности праздника говорит и то, как много в России возведено церквей в его честь: только в Москве и Московской области до революции их было больше ста. Например, построенный Иоанном Грозным собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы, больше известный как храм Василия Блаженного. Освящен этот удивительный, радостный храм в честь взятия Казани и победы над Казанским ханством, случившейся в день Покрова Пресвятой Богородицы в 1552 году. Другая московская церковь Покрова Божьей Матери, или Покрова в Садех (то есть у великокняжеских садов), впервые упомянутая еще в 1488 г. и ныне уже не существующая, дала имя улице Покровка, Покровскому бульвару и знаменитым Покровским воротам. В дореволюционной Москве было целых две улицы Покровки: кроме идущей от церкви Покрова в Садех еще и нынешняя улица Бакунинская. Здесь Покровская церковь была возведена в 1618 году в честь того, что на Покров русские отбили поляков, штурмовавших Москву. А церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях (1690-1694 годы) была заложена в виде деревянного храма еще в 1619 году, знаменуя победу над войсками польского королевича Владислава и гетмана Сагайдачного под стенами Белого Города. Возводили каменные Покровские храмы и в честь избавления от нашествия французов, взамен сожженных и поруганных святынь.

А дальше загадка. Множество Покровских храмов в честь наших воинских побед, но при этом само событие, положившее начало празднику, было отнюдь не победой, а поражением русских. Давайте разбираться с этим парадоксом.

Событие, которое легло в основу праздника Покрова Пресвятой Богородицы, произошло далеко от России. И было оно для русских с внешней точки зрения, с точки зрения, не учитывающей духовную суть явлений, бесспорным поражением, проигрышем, ну уж точно не победой.

Середина X века. Место действия: храм во Влахернах - окраина Константинополя. Христианский Константинополь был тогда столицей Византийской империи, которой правил Лев VI Философ, прозванный так за любовь к книжной мудрости. Несмотря на ученость, Лев VI был плохим военачальником, поэтому богатый Константинополь мог показаться легкой добычей для всех, кто бы вознамерился его завоевать. Летописи свидетельствуют: такими желающими оказались наши предки славяне, тогда еще язычники. В походе участвовал прославленный Пушкиным вещий Олег со своими дружинами. Правитель Киева уже совершал успешные набеги на Византию, его боялись.

Как сообщает церковное предание, в день, когда тревога жителей Константинополя была особенно сильна, христиане собрались в храме во Влахернах - помолиться Богородице перед ее платом, мафорием. Был в храме и раб византийского вельможи Андрей, Христа ради юродивый, славянин. Именно Андрей и увидел во время моления Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную сонмом ангелов и святых. Преклонив колена, Дева Мария со слезами молилась за христиан, а потом, сняв со Своей головы плат, распростерла его над стоящими в храме, защищая от врагов зримых и незримых. Как сообщает предание, Андрей, трепеща, спросил стоявшего рядом с ним своего товарища Епифания, видит ли он "Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире". "Вижу, святый отче, и ужасаюсь!" - ответил Епифаний.

Летописи свидетельствуют: по неведомым причинам корабли с дружинами славян развернулись назад, Константинополь был спасен. Это явление Пресвятой Богородицы, которая Своим Покровом защищает всех, ищущих Ее заступничества, и вспоминают во время праздника.

Подчеркну еще раз: спасен был Константинополь от наших же предков, но отмечают этот день в России, причем только в России. И хотя само явление Божией Матери произошло в Византии, в греческом календаре этого праздника нет. Парадокс: событие, которое можно было бы посчитать военным поражением наших предков, Русская Церковь отмечает как праздник заступничества Богородицы за всех православных христиан. В чем же дело? По словам епископа Василия Родзянко, такое "самоотречение - историческое, народное - не случайно". Оно свидетельствует о том, что народ несет в себе "мощь правды", глубинное понимание того, что истинно, а что нет. Поэтому любовь к празднику Покрова Пресвятой Богородицы свидетельствует о глубокой нравственной силе и чистоте нации, о сохранении в людях чувства правды.

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