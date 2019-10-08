Покупателей заинтересовало жилье от 200 миллионов рублей

По итогам третьего квартала 2019 года средний бюджет покупки элитного и премиального жилья в новостройках увеличился на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас средняя стоимость покупки таких квартир составляет 95 миллионов рублей, свидетельствуют данные международной консалтинговой компании Knight Frank.

Средняя площадь проданного лота составила 128 квадратных метров (рост в этой категории составил 9 процентов в годовой динамике).

Как отмечается в исследовании, одной из ключевых тенденций этого года стал интерес к наиболее дорогим лотам - от 200 миллионов рублей. Покупателей интересуют пентхаусы, таунхаусы, двухэтажные квартиры, наличие террас. В данном бюджете за третий квартал 2019 года было заключено 25 сделок. Самой крупной такой сделкой за прошедшие три месяца стало жилье площадью 520 квадратных метров.

"За три месяца на рынке были реализованы квартиры и апартаменты суммарной стоимостью более 26,5 миллиарда рублей - рекордная сумма за последние три года", - отметил Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank.

По его словам, переход на проектное финансирование никак не повлиял на спрос на высокобюджетную жилую недвижимость. Более того, покупатели стали обращать внимание на более дорогие проекты. Ожидается сохранение спроса.