Полиция задержала в центре Лондона 276 экоактивистов

Британская полиция задержала в Лондоне 276 членов природоохранной организации Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания").

Протестующие перекрыли ряд улиц в районе Вестминстер, где находится британский парламент и резиденция главы правительства. Кроме того, были заблокированы Вестминстерский мост и выезды на Трафальгарскую площадь. Организаторы пообещали создавать помехи движению в течение двух недель, сообщает ТАСС.

Акции Extinction Rebellion проходят в 23 городах мира. Экоактивисты требуют, чтобы власти начали немедленно предпринимать активные шаги по борьбе с изменением климата.