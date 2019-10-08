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08.10.2019 13:23
Рубрика: Власть

Путин наградил американского астронавта

Текст: Кира Латухина
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Глава государства подписал указ о награждении: ордена и медали получили космонавты, религиозные деятели, парламентарии, дипломаты, работники культуры и многих других областей.

За мужество и профессионализм во время полета на аварийном "Союзе" президент наградил астронавта из США Ника Хейга. Хейг получил Орден Мужества "За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур".
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За большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы отмечены глава Центра имени Хруничева Алексей Варочко, замглавы Роскосмоса Александр Лопатин и глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.

Медалью "За отвагу на пожаре" глава государства наградил школьника из Сарапула Антона Шикалова, который спас своих трех маленьких сестер из горящей квартиры, но сам погиб. Медалью "За спасение утопающих" (посмертно) награжден Олег Гончаров - он увидел, как в шторм тонут дети и бросился на помощь, сохранив им жизни, но отдав свою.

Орденом Дружбы президент наградил члена Общественной палаты, председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду. Орденом Почета Владимир Путин отметил схиархимандрита Илия, а Орденом Дружбы - муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева и председателя Совета иудейских общин республики Валерия Дибияева - за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами.

Орден Александра Невского будет вручен замглавы МИД Сергею Вершинину - за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России. Орден Дружбы получит посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов. Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечен депутат Госдумы Владислав Резник.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждена Александра Пермякова - худрук хора имени Пятницкого, Орденом Почета - артист Малого театра Сергей Еремеев, Орденом Дружбы - худрук Московского еврейского театра "Шалом" Альберт Левенбук.

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