Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии

Президент обсудил с постоянными членами Совета Безопасности обострение ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Участники также обменялись мнениями по поводу начала работы Конституционного комитета Сирии и отметили, что на данном этапе всем важно избегать действий, способных создать препятствия мирному урегулированию.

Также обсуждались вопросы внутрироссийской повестки.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.