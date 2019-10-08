Путин отметил значительный вклад Бушмина в развитие парламентаризма

Авторитетным общественным и государственным деятелем, настоящим профессионалом назвал президент вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина. Бушмин проработал в Совете Федерации 18 лет, перед этим был депутатом Госдумы. Политик скончался 6 августа после продолжительной болезни в возрасте 61 года.

Обращение главы государства к близким политика зачитал замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко на панихиде.

Владимир Путин отметил, что Бушмин работал с полной самоотдачей, достойно решая общественные задачи и внес значимый вклад в развитие парламентаризма.