Арестован подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

В Московской области суд арестовал 34-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве студентки.

Как сообщает СК РФ, обвиняемый во всем признался и сам написал явку с повинной. Мужчина рассказал оперативникам, что убил 17-летнюю знакомую во время ссоры. Но на допросе у следователя он отказался давать официальные показания.

Ранее "РГ" писала, что тело 17-летней девушки с множественными ножевыми ранениями было найдено в коттедже в городском округе Домодедово. В течение двух дней следователи сумели выйти на след подозреваемого и задержали его.