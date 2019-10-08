Более 1,5 тыс. звонков принял Единый call-центр "Стань мамой в Подмосковье"

Единый call-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье" заработал 9 сентября. За первый месяц его специалисты обработали свыше 1,5 тыс. звонков.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова рассказала "РГ: "Ежедневно в call-центр поступает порядка 100 звонков. Операторы готовы рассказать о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, получении подарочного набора "Я родился в Подмосковье" и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам. Отмечу, что звонки поступают не только из Московской области, но и из других регионов России - каждое пятое обращение".

Позвонить в call-центр "Стань мамой в Подмосковье" можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Напомним, что в Подмосковье реализуются и другие меры поддержки молодых мам. В частности, с 1 сентября они получают при выписке из роддома подарочный набор для новорожденного "Я родился в Подмосковье" или денежную выплату в размере 20 тыс. рублей. Это единственный в России регион, которые дает выбор между подарком и выплатой. Еще в роддоме маме оформят необходимые документы для малыша, в том числе свидетельство о рождении, временный полис ОМС, ИНН, прикрепят малыша к поликлинике, оформят документы на получение материнского капитала, поставят на учет и зачислят в детский сад.