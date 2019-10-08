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08.10.2019 18:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 900 тыс. москвичей проверяли оценки детей в МЭШ в сентябре

Текст: Екатерина Левина
Школьную успеваемость своих детей в сентябре проверили 934 тысячи родителей, воспользовавшись электронным дневником "Московской электронной школы" (МЭШ). А всего за первый учебный месяц преподаватели поставили в нем более 30 миллионов оценок. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сообщается, что популярность электронного дневника среди родителей выросла по сравнению с сентябрем прошлого года на 23%. При этом им воспользовалось в три раза больше школьников.

Фото: Gettyimages
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Дневник позволяет родителям не только следить за оценками детей, но и узнавать школьные новости, мониторить домашние задание, вести диалог с учителями и даже узнавать даты контрольных работ.

МЭШ - это еще и образовательный проект. С его помощью можно онлайн найти почти 40 сценариев урока, более 1,2 тысяч учебных пособий, множество электронных учебников, тестов и интерактивных приложений. "С весны 2019 года доступ к этим материалам открыт для пользователей со всего мира", - говорится на сайте.

Кроме того, в этом году МЭШ обзавелся и новыми сервисами, такими как, например, дистанционная подготовка к контрольным работам и даже проведение научных экспериментов в виртуальных лабораториях.

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