Более 900 тыс. москвичей проверяли оценки детей в МЭШ в сентябре

Сообщается, что популярность электронного дневника среди родителей выросла по сравнению с сентябрем прошлого года на 23%. При этом им воспользовалось в три раза больше школьников.

Дневник позволяет родителям не только следить за оценками детей, но и узнавать школьные новости, мониторить домашние задание, вести диалог с учителями и даже узнавать даты контрольных работ.

МЭШ - это еще и образовательный проект. С его помощью можно онлайн найти почти 40 сценариев урока, более 1,2 тысяч учебных пособий, множество электронных учебников, тестов и интерактивных приложений. "С весны 2019 года доступ к этим материалам открыт для пользователей со всего мира", - говорится на сайте.

Кроме того, в этом году МЭШ обзавелся и новыми сервисами, такими как, например, дистанционная подготовка к контрольным работам и даже проведение научных экспериментов в виртуальных лабораториях.