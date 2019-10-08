Никто не наказывает, а они платят - благодаря порядочности воронежцев система парковки уже 12 месяцев работает вопреки здравому смыслу. Обязанность отдавать 40 рублей за час стоянки в центре города ввели в октябре 2018-го. За нарушение правил предусмотрен штраф, но взыскивать деньги с "уклонистов" так и не начали.

Инспектор с планшетом фиксирует госномер нарушителя, однако дальше этого не идет: штрафы на неоплату парковки не выписывают. Фото: Игорь Филонов

Тариф будничный

Напомним, специальные парковочные "карманы" на шесть тысяч машиномест были оборудованы на 59 центральных улицах Воронежа. Рядом появились соответствующие дорожные знаки, 20 автоматов для внесения платы и 57 стационарных камер фотофиксации. Заработал сайт и мобильное приложение, через которые автовладельцы могут увидеть расположение парковок и их загруженность, а также перечислить оператору деньги за стоянку. Возможна оплата через терминалы и кассы Сбербанка, "Сбербанк Онлайн" или со счета телефона.

Парковки работают на коммерческой основе в будние дни (за исключением праздников) с 8 до 19 часов. Тарификация при необходимости может быть поминутной. Штраф для "забывчивых" - 1500 рублей.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с белгородской компанией "Городские парковки", которая понесла все расходы на инфраструктуру - 115 миллионов рублей. Срок окупаемости, предположительно, пять-шесть лет.

Пока, впрочем, компания смогла возместить лишь ничтожно малую часть затрат.

- Общий оборот с учетом ежедневных транзакций и абонементов в период с октября 2018 по август 2019-го составил 86 миллионов рублей. Платежи в бюджет города по концессионному соглашению - 18 миллионов, общий объем операционных расходов - 54 миллиона, уплата НДС - 14 миллионов. На возврат инвестиций компании направлено 450 тысяч рублей, - сообщили в ООО "Городские парковки". - Прибыли концессионер до момента возврата инвестиций не получает.

За неполный первый год реализации проекта воронежцы совершили в системе платных парковок более 2,5 миллиона транзакций. Четверть этой суммы пришлась на абонементы, месячные и годовые. Их приобрело 8,5 тысячи человек - те, кто ездит на работу в центр на личном авто. Между тем около 14,5 тысячи водителей оформило разрешения на бесплатную парковку по различным льготным основаниям. Например, как жители центра, участники боевых действий, многодетные родители или инвалиды. Значительная часть автовладельцев в принципе не согласна с идеей нововведения, поэтому не платит за парковку и безо всяких разрешений. В первые месяцы таких людей отчасти сдерживал страх нарваться на штраф. Но эксперты отмечали, что легально взыскать этот штраф невозможно. И когда их мнение подтвердилось практикой, полку "нигилистов" прибыло.

Протокол вне закона

Дело в том, что оператор парковочного пространства лишь фиксирует факты нарушений - с помощью стационарных камер, мобильных комплексов и пеших инспекторов с планшетами. Снимки с госномерами машин передают в районные административные комиссии. Далее нужно узнать, кому принадлежат авто. В ГИБДД, согласно ведомственному приказу, выдают такую информацию при условии возбуждения административного дела.

- Согласно части 4 статьи 28.1 КоАП дело об административном нарушении считается возбужденным сразу после вынесения постановления (при автоматической фиксации) либо составления протокола. Вот только без персональных данных о нарушителе вынести постановление или составить протокол не получится. Такой вот замкнутый круг, - пояснил начальник отдела юридической компании "Центральный округ" Андрей Криулин.

Административным комиссиям в Воронеже дано право возбуждать дела о неоплате парковки без составления протокола. Чиновники считали это достаточным основанием для запроса сведений об автовладельцах. И местная ГИБДД даже "выдала" несколько десятков водителей. Конечно, это капля в море - случаев неоплаты парковки только за первые пять месяцев оказалось более 10 тысяч. Но чиновникам было важно создать прецедент взыскания штрафов. (Средства от них должны полностью поступать в городскую казну.) Не тут-то было.

Двое неплательщиков обжаловали свои штрафы в районном суде, и тот принял их сторону, отметив незаконность получения информации о владельцах машин. Кассацию мэрия проиграла. По одному делу чиновники в итоге отступились, другое намерены довести до Верховного суда. Пока точка в разбирательстве не поставлена, штрафы за неоплату парковки в Воронеже не выписывают.

Значительная часть автовладельцев в принципе не согласна с идеей нововведения, поэтому не платит за парковку

- Фотофиксация автомобилей, размещаемых на платном парковочном пространстве, ведется, однако материалы не разделяются по категориям, не применяются для привлечения к административной ответственности в связи с несовершенством действующего законодательства, - сообщили в администрации города.

Срок давности по таким правонарушениям - два месяца. То есть те, кто добросовестно вносит деньги за парковку сегодня, руководствуются только личными представлениями об этике.

Научили парковаться

Несмотря на несправедливость ситуации, где проигрывает порядочный водитель, в администрации города не теряют оптимизма. Как отметил замруководителя управления транспорта Максим Захаров, в части привлечения инвестиций и организации работы системы парковок концессионное соглашение реализовано в полном объеме. Создана инфраструктура, устранены нарекания пользователей к работе терминалов, системы оплаты и мобильного приложения.

- Возникли сложности с получением персональных данных для привлечения к ответственности лиц, разместивших автомобиль на платной парковке без оплаты (с ними, кстати, столкнулись практически все города, где такая система внедрена). Это препятствует наложению штрафов, - признал Захаров. - Но штрафы и пополнение бюджета за счет нарушителей не являются самоцелью проекта, как и заработок с парковок. Реализация соглашения во многом выполнила свою важнейшую функцию: упорядочила парковку. Воронежские водители привыкли парковаться ровно и по разметке.

Несовершенство закона значительно снизило экономическую целесообразность проекта, но все финансовые риски несет инвестор, а не бюджет города, добавил чиновник.

Минувшей зимой воронежцы активно возмущались плохой очисткой платных парковок от снега, наледи и грязи. По договорам с концессионером этим должны заниматься районные комбинаты благоустройства. Как рассказали в мэрии, муниципальные рабочие в первую очередь убирают улицы, а уже после этого приступают к другим объектам, в том числе "карманам" для авто. Поэтому, по словам Захарова, для повышения качества уборки ООО "Городские парковки" предложили заключить договоры с другими подрядными организациями.

Прямая речь

Андрей Криулин, руководитель отдела судебной работы юридической компании "Центральный округ":

- В Санкт-Петербурге платная парковка фактически так и не заработала - за три с лишним года не было выписано ни одного штрафа, хотя по проектам постановлений о привлечении к административной ответственности можно было взыскать 1,8 миллиарда рублей. В Москве нерадивых водителей, наоборот, жестко штрафуют. Откуда такие отличия? Дело в том, что в соответствии с законом N 152-ФЗ "О персональных данных" ГИБДД не вправе передавать персональную информацию автомобилистов (ФИО, адрес регистрации и прочее) третьим лицам. И петербуржские автоинспекторы обоснованно отказывают в передаче этих данных городским властям и операторам платной парковки. А вот их московские коллеги оказались менее законопослушными и несколько лет передают персональные данные нарушителей компании "Моспаркинг". Это привело к многочисленным скандалам и прокурорским проверкам. В Воронеже ситуация с парковками неоднозначная. Власти уверяют, что члены административных комиссий могут получать персональные данные на основании пункта 5.1. статьи 17 закона "О полиции". Там сказано, что информация о владельцах транспортных средств "предоставляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, по определению об истребовании сведений, вынесенному должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по делу о соответствующем административном правонарушении". По нашему мнению, данная поправка не предоставляет сотрудникам ГИБДД законных оснований для раскрытия персональной информации. Существует еще одна схема - можно вынести определение о проведении расследования, в рамках которого будет направлен запрос в ГИБДД. Но в КоАП РФ нарушение правил парковки не упоминается в числе административных нарушений, по которым можно начать расследование. Закономерным выходом из сложившейся ситуации могло бы стать внесение изменений в КоАП, которые откроют органам, рассматривающим правонарушения в данной сфере, доступ в базу данных ГИБДД.

Справка "РГ"

Договор концессии с оператором парковок в Воронеже рассчитан на десять лет. В период окупаемости проекта в бюджет города будет поступать четверть сборов от размещения автомобилей. Затем до истечения срока соглашения (оно заключено на 10 лет) в казну станут отчислять 40 процентов от этого объема средств. С 2028 года платежи водителей планируют переводить в бюджет полностью.