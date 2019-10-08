В Калуге скандал - на улице Белинского заложили дом в 25 этажей. Депутат городской Думы Татьяна Коняхина по поводу строительства дома выразилась резко: "Позорище!"

Побывал я на улице Белинского, посмотрел на "позорище". Увидел только фундамент. А когда здание вырастет, то, судя по всему, будет безликим. Такие коробки в любом крупном городе стали обычным явлением, проходишь мимо, и взглядом зацепиться не за что. Но в Калуге иное дело - это строительство подняло в градостроительных и архитектурных кругах волну дискуссии совсем не по причине безликости, а именно высоты - 25 этажей. Таких в городе еще не строили.

Калуга - город уютный, соразмерный человеку. Когда въезжаю в него со стороны Тулы, то обязательно останавливаюсь, чтобы полюбоваться прибрежной панорамой. Вдоль Оки террасами дома - старые, совсем старые, новые. Портит панораму вид здания бывшего обкома - типичный образец советской бюрократической архитектуры брежневского периода. Все остальное гармонично. А не исключен был вариант, что в панораму вписали бы жилые дома этажей в 12. Квартиры бы в них нарасхват - захватывающие виды на Оку и на другой берег открывались бы из апартаментов. Краеведы отстояли.

Хотя дом в 25 этажей далеко от Оки, все равно его строительство вызвало дискуссию. Не станет ли это началом наступления "карандашей" и "свечек" на традиционную застройку Калуги?

Напомним, "Российская газета" писала о том, что минстрой разработал стандарт комплексного развития территорий. Приводилась аргументация директора проектов КБ "Стрелка" Екатерины Малеевой: "Дома сегодня могут достигать 28 этажей. Высота застройки не должна превышать ширину улиц, а дворы по ширине должны быть больше или равны высоте окружающих домов".

Города-миллионники могут позволить себе высотки. Но "свечка" в любом подобном Калуге городе произведет оглушающее впечатление

В Калуге в процессе утверждения новых Правил землепользования и застройки завязалась дискуссия, связанная с этажностью застройки, допустимой в городе.

В Правилах землепользования и застройки этажность не главное, не на первом месте. Но именно она в значительной степени определяет облик города, его визуальный образ. Стоит, допустим, вырасти на улице Кирова - она одна из главных в городе - зданию хотя бы в 17 этажей, и центр города станет другим. Не хуже, не лучше - другим. Это будет уже не Калуга.

Главный архитектор города Алексей Комов: Считаю, что можно ограничиться и девятью этажами... Фото: Юрий Горяной

Эксперт по недвижимости Кирилл Гусев поясняет: "Основные направления градостроительной политики устанавливает федеральное законодательство. На местном уровне таким регулирующим документом являются Правила землепользования и застройки. Они вводят нормы формирования образа конкретного города. Правила - это, выражаясь образно, подгонка костюма по фигуре. В Калуге сейчас наблюдается градостроительная вакханалия. Федеральные нормы соблюдены, а калужские недостаточно жесткие, расплывчатые, их легко обойти. У городских властей нет юридических оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство объектов. Допустим, застройщику злосчастного дома на Белинского отказали бы в начале строительства. Он обратился бы в суд и выиграл бы его - в существующих нормах нет запрета на 25 этажей".

В документе земля в пределах города разделяется на зоны, которые должны использоваться определенным образом. Потому в Калуге и был разработан проект новых правил, чтобы установить норму, в том числе и по этажности. В апреле его вынесли на общественное обсуждение. И в начале сентября прошло обсуждение уже на городском уровне, решалось, одобрить правила или доработать их. По итогам обсуждения отправили на доработку. Первое, что не устроило членов комиссии, - резкое сокращение количества зон застройки.

Любой город, тем более такой древний, как Калуга, состоит из застроек, часто несовместимых друг с другом. Особенно это касается старой застройки. Есть целые кварталы, состоящие из построек XIX, а то и XVIII века. Воткнуть туда современное здание, значит, напрочь убить старину. И подобный негативный пример в городе есть. На улице Воронина втиснули между двумя старинными домами новую стройку - возводят медицинский центр. "На четырех сотках возводят здание. Мало того, что нарушили образ старинной застройки, так не выдержаны элементарные нормы, - говорит председатель совета Калужского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Кобзарь. - Нет двора. Ведь если медицинское учреждение, значит, будет подъезжать "скорая помощь", а ей негде приткнуться. А если кто-то к врачу на машине подъедет, тоже проблема - нет места для парковки. Мало того, рассматривался вопрос о сносе двух соседних домов, объектов культуры и истории. Вообще строителей не заботит вопрос сохранения старины. А едут в Европу и восхищаются: как замечательны маленькие старинные города. Пусть у себя бережно относятся к старине".

Старинный фонарь - символ связи будущего и настоящего. Фото: PhotoxPress

В действующих правилах есть ограничения по этажности в старинных районах Калуги. Однако, как подсчитали краеведы, около ста объектов, построенных в центре, были возведены с нарушением ограничений по высотности. Так что правила не опускают шлагбаум на пути игнорирования норм по этажности.

Мы долго разговаривали с главным архитектором города Алексеем Комовым, какой быть Калуге, какие нормы должны быть заложены в Правила землепользования и застройки. Он недавно в Калуге, до этого работал в Крыму. "Калуга невероятно пластичный город. Здесь феноменальный ландшафт - и культурный, и природный, и исторический. Здесь камертон Оки, ее живописных берегов, рельеф просто умопомрачительный, - говорит он. - Выражаясь архитектурным языком, важно гармонично синхронизировать все каркасы город - от зеленого и культурного до транспортного и социального. Калуга - спящий гигант, стесняется себя, своих возможностей. Но есть и властная воля, и возможности, и активисты, чтобы город проснулся".

Затронули мы и тему этажности. Вот мнение главного архитектора: "В Калуге есть и очень неплохая современная архитектура. Причем отнюдь не небоскребы, а пять этажей. Можно создавать величественное впечатление от архитектуры не только "свечками" и высотками". Я считаю, что можно ограничиться и девятью этажами".

Разнообразие жилых зон - это инструмент, пользуясь которым можно управлять развитием города. Например, если город планирует развивать какой-то микрорайон, ему дают более свободные условия застройки. А там, где застройка должна быть аккуратной, нужно учитывать архитектурное окружение, устанавливаются жесткие градостроительные регламенты. Калуге повезло - она может сохранить старину на левом берегу Оки, а развиваться на правом. Комов как раз живет на правом берегу, и очень ему нравится там: "Все ругают правый берег, а я живу там, и мне там нравится. Это полигон, где можно упражняться в архитектуре. Много молодежи, мамы с колясками, спокойная обстановка. Но спальный район - и это проблема. Мало сервиса, нет возможностей для проведения досуга".

По мнению Кирилла Гусева, никакой необходимости строить в Калуге высотные здания нет. Он предлагает ввести запрет на строительство в городе зданий выше 12 этажей, а взамен развивать гармоничную квартальную застройку. Цель моратория - усложнить работу беспринципных застройщиков, которые не предлагают городу новых ценностей, а для них главное - выжать из участка максимум жилых квадратных метров.

В обсуждении, какой быть по высоте Калуге, незримо присутствует еще одна заинтересованная сторона - застройщик. К сожалению, все они отказывались от встреч, на предложение поговорить по телефону - отказ. Как сказал мне один из них: "Скажешь что-нибудь не в струю, потом беды не оберешься". А ведь этажность для застройщиков - количество этажей имеет первостепенное значение. На одной и той же площадке можно построить дом на 36 квартир, а можно и 136. А расходы на строительство в пересчете на одну квартиру уменьшатся, и значительно. Потому застройщики никак не заинтересованы в ограничении этажности. "12-этажное здание невыгодно им, - говорит Владимир Кобзарь, - им выгодно 32 этажа".

В Калуге так сложилось, что местные строительные фирмы не выдержали конкуренции с московскими строительными монстрами. А некалужан, в общем-то, мало волнуют переживания местных краеведов и защитников старины.

Эксперт Гусев считает: "Правила землепользования и застройки - это стратегический документ, который даст старт новому циклу строительства в городе. Поэтому свести эту работу только к сопоставлению нормативов нельзя. В основе этого документа должна быть идея, ее нужно исследовать, чтобы понять, куда должен двигаться город. Калуга находится близко к концу этапа, который был заложен генпланом Калуги 2008 года. Кто-то из высших городских чиновников должен взять на себя ответственность и сказать: "Мы будем двигать город в малоэтажном направлении".

Мы говорим о Калуге, а речь о любом городе, подобном ей, - Рязани ли, Орлу, Владимиру, Твери, Смоленску. В них если вдруг вырастет "свечка", то это произведет оглушающее впечатление. Иное дело города-миллионники - Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Красноярск, эти города могут себе позволить высотки. Хотя редко они становятся украшением городского пейзажа. А Калуге и Рязани они противопоказаны.

P. S.

"Российская газета" продолжит тему, затронутую в материале нашего корреспондента: какими быть нашим городам? Это общий вопрос, а есть масса конкретных:

- Кто определяет архитектурный образ города?

- Стоит ли городам расти вверх?

- Каков предел этажности для города?

- Как в облике города соединить старину и современность?

- Что думают застройщики об образе города, в котором ставят "свечки", да и думают ли вообще об этом?

- Каково быть жителем громадного ­пятидесятиэтажного дома?

- Есть ли перспективы у малых городов?

Мы приглашаем к разговору архитекторов, глав муниципальных образований, застройщиков, защитников старины, да просто любого, кому дорог родной город.