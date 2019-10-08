Энергетики разыграют киловатт-часы среди жителей Москвы и области

Необычный розыгрыш впервые пройдет в столичном регионе. Среди жителей Москвы и Московской области разыграют киловатт-часы, сообщили в пресс-службе "Мосэнергосбыта".

- Для участия в акции необходимо соблюсти ряд условий: оплатить задолженность перед компанией, оплатить сентябрьские счета, загрузить приложение "Мой Мосэнергосбыт" и подписаться на рекламную рассылку, - рассказал "РГ" начальник службы корпоративных коммуникаций "Мосэнергосбыта" Вадим Надточиев.

Всего будет разыграно 345 призов. Каждый приз - это условные 100 кВ*ч, или 723 рубля (расчет шел по самому дорогому тарифу: в часы пик в домах с газовыми плитами). Выбирать победителей будет генератор случайных чисел в начале ноября. И до конца месяца средства им зачислят на счет.

Как пояснил Надточиев, до конца года жителей столичного региона ждет еще один приятный сюрприз. Впрочем, о подробностях специалист пока не сообщил.