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08.10.2019 19:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ярославцев возмутила земляная горка для детей

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле демонтировали горку, установленную в парке на куче земли.

На минувшей неделе соцсети в Ярославле взорвались: возмущенные горожане рассказали о странной детской горке, появившейся в Юбилейном парке: желтый пластиковый короб горки оказался размещен на большой куче строительного песка, карабкаясь на которую ребенок просто не мог не перепачкаться. Сооружение тут же назвали горкой-песочницей.

В мэрии, впрочем, пояснили, что в парке проводится благоустройство в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе", и оно не завершено. При этом выяснилось, что горка все же сделана не по проекту.

Фото: iStock
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- На данный момент проект детской площадки в Юбилейном парке не завершен, она не принята в эксплуатацию, поэтому пользоваться данным городком пока запрещено. Горка с земляным валом сделана не по проекту и уже демонтирована подрядчиком, - рассказал замначальника управления информационной политики мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.

Согласно проекту, основание горки должно было состоять из четырех заполненных песком ярусов с деревянными ограждениями, но подрядчик почему-то решил сделать по-другому.

К слову, от других элементов детской игровой площадки, которые установлены в парке в рамках его благоустройства, горожане тоже пока не в восторге.

- В Юбилейном парке открылась детская площадка. Такого вы точно не видели. Горка-песочница! Качели на выживание! Аттракцион беги или умри! Это нужно увидеть своими глазами. Это новая детская площадка вместо старого, но приличного городка, и в ней буквально ни одного безопасного элемента, - написала одна из жительниц города в соцсети.

Другие комментарии оказались в основном аналогичными. Правда, несмотря на недовольство взрослых, а также надписи "Городок закрыт" и растянутую вокруг площадки ограничительную ленту, дети там уже вовсю лазают. На глазах бабушек и родителей.

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