К 2025 году налоги от Новой Москвы превысят бюджетные вливания

К 2025 году столица будет получать налогов от Новой Москвы больше, чем вкладывать в нее из бюджета. Такое заявление сделал сегодня в Мюнхене руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. Представители деловых кругов на стенде Москвы в рамках Международной выставки коммерческой недвижимости "Экспо-реал" обсуждали возможности инвестиций в Россию и Москву. О Новой Москве многие из них знают уже не понаслышке. Но от этого интерес к развитию такого крупного проекта меньше не стал.

- За семь лет на присоединенных территориях к Москве построено уже 17 млн кв. м. недвижимости, - рассказал Владимир Жидкин. - Главный принцип застройки остается неизменным - создание комфортной среды. Это одинаково касается и бюджетных, и небюджетных объектов.

Бюджет столицы вложил за это время в обустройство Новой Москвы 5 млрд евро, инвесторы - 15 млрд евро. Но уже сейчас город начинает не только вкладывать деньги в новые территории, но и получать от них налоги. Судя по динамике, привел цифры Владимир Жидкин, если в 2012 году оттуда поступило налогов 228 миллионов рублей, то в 2023-м власти рассчитывают получить уже до 1,5 миллиарда. В результате город сможет снизить свои затраты. Инвестиции же в ТиНАО, сказал глава департамента, за это время существенно вырастут.

Его уверенность строится на том, что Новая Москва развивается очень динамично. Приход туда двух линий метро, строительство новых дорог и реконструкция существующих сделали отдаленные земли хорошо связанными со старой Москвой. Поэтому технопарки, офисные и деловые центры, которые строятся там, пользуются большим спросом. К примеру, IT-фирмам совсем не обязательно находиться в историческом центре города, а аренда там значительно дешевле. Да и проблем с кадрами нет. Ведь еще один принцип москвичей освоении новых площадей - создание рабочих мест в избытке. Их количество уже выросло с 84 тысяч до 207 тысяч, а в 2035 году будет 1,5 миллиона. "Пустовать не будут, - считает Владимир Жидкин. - Поедут на работу и из старых районов города, и из Подмосковья". Да и в самой Новой Москве население выросло вдвое, а к 2035 году ожидается, что оно достигнет миллиона жителей.

- К нам едут в основном молодые москвичи - 60-70 процентов из старой Москвы, - продолжал он. - Привлекает экология - она здесь чище, а жилье в полтора-два раза дешевле. Покупают двух- трехкомнатные квартиры, лучшее свидетельство, что едут надолго.

Перспективы Новой Москвы оценили и инвесторы. В частности, чешская компания уже построила бизнес-центр "СомСity" площадью 430 тысяч квадратных площадей. За короткое время его заполнили арендаторы, среди которых такие крупные компании, как ОАО "Ростелеком", "Группа компаний Систематика" и другие лидеры российского IT-рынка.

А теперь, рассказал на "Экспо-Реале" гендиректор компании по офисной недвижимости Никола Обайдин, приступили к строительству второй очереди - еще одного делового центра и жилья. "Мы приняли такое решение, потому что убедились: развитие Новой Москвы - не просто слова. Транспортные развязки, новые станции метро, социальные объекты и объекты здравоохранения появляются там даже быстрее, чем обещали построить их городские власти", - сказал Обайдин. Вероятно, именно это привлекло на московскую землю и немцев, построивших в Новой Москве завод измерительных приборов и производство промышленных насосов, австрийскую компанию, производящую комплексные пищевые добавки и смеси для мясной и рыбной промышленности, и многих других.

К тому же Москва идет в тренде с мировыми тенденциями. Как рассказал эксперт Михаил Девятов, инвестиции сейчас идут именно туда, где есть возможность вкладывать их в офисы, гостиницы, дома престарелых и развлечения. А вот спрос на торговые дома в США уже умер, умирает и в Европе - покупатель уходит в интернет. Эта же тенденция, по его мнению, ждет и Россию.