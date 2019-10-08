К зимнему периоду в Москве подготовлено 17,5 тыс. единиц спецтехники

Город готов в зимнему периоду, сообщил в пресс-центре "РГ" заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Дорожное хозяйство готово к прохождению зимы, мы подготовили 17,5 единицы техники, - рассказал Бирюков.- Город подготовил снегоплавильные пункты для утилизации снега. Город готов в сутки увозить и утилизировать 580 тысяч кубометров снега. Как и в прошлом году, по данным Бирюкова, выпавшие 10 см снега должны будут убирать с улиц города в течение трех дней. С этим город справляется.

Также подготовлены к прохождению зимнего периода жилые дома, в частности, строения с двухскатными крышами, где чаще всего образуются надели и образовываются сосульки. По словам Бирюкова, всего в городе -17 тысяч таких крыш. Из общего числа - 14 тысяч - жилые, где работу будут проводить управляющие компании. С владельцами остальных домов столичные власти работают.