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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Солнечные псы спешат на помощь

Как записать "особенного" ребенка на бесплатный прием к собаке-терапевту
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 227(7985)
Вы когда-нибудь слышали о собаках-терапевтах? Я, например, узнал недавно и случайно, копаясь в интернете. Оказывается, в Москве уже 15 лет развивается канистерапия - реабилитация с помощью солнечных псов. Звание заслужили своей добротой и любовью к "особенным" детям. Принимают в свои объятия всех, кого окружающие порой воспринимают настороженно. Как ребенку с ДЦП, аутизмом и другими отклонениями попасть на бесплатный прием к хвостатому терапевту - читайте в материале "РГ".
Дети любят лежать на коврике, "закопавшись" в собаках, как в теплом одеяле. Фото: Аркадий Колыбалов. Дети любят лежать на коврике, "закопавшись" в собаках, как в теплом одеяле. Фото: Аркадий Колыбалов.
Дети любят лежать на коврике, "закопавшись" в собаках, как в теплом одеяле. Фото: Аркадий Колыбалов.

Рецепт лохматого

В коворкинг-центр НКО на Петрозаводской улице, где проходят занятия канистерапией, корреспонденты "РГ" пришли утром. Захватили сменную обувь, как нас и просили накануне. У входа встречают соскучившиеся по общению собаки. Первое знакомство продлится недолго. Лохматых "врачей" уводят в комнату за стеклянными дверьми. Там они и дождутся своих главных гостей - "особенных" детишек. Заболевания у всех разные, у кого-то - тяжелые. Занятия начинаются с легкой разминки, дальше все зависит от диагноза. Одни прогуливаются с собакой и напевают песенки, задавая нужный темп ходьбы. Вторые - дают питомцам команды, третьи - разрабатывают кисти рук, как бы массируя пса. Некоторые и вовсе лежат на коврике, укутавшись мягкими и теплыми собаками как одеялом. Так дети расслабляются и выравнивают дыхание. В отдельных случаях - приводят в чувство опорно-двигательный аппарат. Животные для них еще и друзья. Для кого-то - единственные, всегда выслушают и поймут.

Канистерапия - не панацея, а лишь часть комплексной реабилитации

Вот девятилетняя девочка аккуратно вышагивает со своим четвероногим другом. Это сейчас так, а семь лет назад, когда ее впервые привели родители, были серьезные проблемы с координацией, не ощущала собственного тела. Начинали с малого, постепенно увеличивая время тренировок. "У дочки - туберозный склероз, словарный запас не велик, но она стала контактнее, - поделился папа Александр Рыжков. - Собаки помогли ей понять свое тело". Ольга Железнова свою дочь с ДЦП тоже привела семь лет назад. "Она ходила боком по лестнице, приставляя одну ногу к другой. После первого же занятия пошла вниз как обычный человек, - рассказала Ольга. - Этот случай добавил ей уверенности. Она научилась вставать и садиться на пол. Нужно было на что-то опереться, рядом вовремя оказались собаки". По словам мамы, дочка ранних подъемов не любит. К собакам же собирается за пять минут и без капризов. Охотнее стала общаться и с людьми, хотя раньше держалась в стороне. Теперь может запросто заговорить с незнакомым человеком, спросить, как у него дела. На контакт, правда, идут не все. "Такие ситуации с ней обсуждаем, чтобы была к этому готова", - говорит мама девочки.

Стоят в сторонке

Проект "Солнечный пес" вырос из школьного кружка для учеников, имеющих различные нарушения в развитии. Сейчас занятия посещают дети от года до 27 лет. В данном случае 27-летние - такие же дети, объясняет канистерапевт Татьяна Любимова. Одни привыкают к собакам сравнительно легко, другим требуется время. Многое в этом смысле зависит от диагноза. Встречаются дети с кинофобией. Так называют страх перед собаками. Ребят с этой проблемой не так много, но они есть. "Бывало, при виде пса дети перепрыгивали через двухметровый забор или вмиг оказывались на голове у мамы. И я не преувеличиваю, - вспоминает Любимова. - Некоторые родители возят своих детей в центры реабилитации на другой конец Москвы, иногда им приходится искать обходные пути, чтобы миновать бездомных собак и даже стаю голубей или воробьев. Некоторые, увидев пса, падают в обморок.

Фото: iStock
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С такими детьми стараемся работать мягко и аккуратно". В самых тяжелых случаях на адаптацию уходит около года. Этим, например, страдает мальчик, приехавший в Москву из небольшого городка Зея Амурской области. По словам Татьяны Любимовой, у паренька прогресс на лицо. После сложного перелета вошел в зал один, папа остался наблюдать через стекло. Мальчик впервые сам протянул руку и решился-таки погладить собаку. С этого шага и начинается полная реабилитация, заметила Любимова. Ухаживает за ребенком отец. Заработки случайные, поэтому в столицу выбираются от случая к случаю. Обычно сразу на месяц. Сынишка успевает пройти реабилитацию в одном из центров, заодно и собак навестить. "В наших краях хорошего канистерапевта найти сложно, - объясняет папа Олег Хоменко. - Есть что-то похожее в Хабаровске, но на любительском уровне".

Бывает, канистерапевтам приходится успокаивать родителей. По словам Любимовой, мамы обычно тревожные и усталые. Как правило, ничего хорошего о своих детях не слышат. "К нам пришла семья с трудным малышом. Мы сделали исключение и разрешили папе вдоволь пообниматься и потискать собак, - рассказала она. - Обычно этого не разрешаем, но нужно было, чтобы папа расслабился и просто выдохнул".

Канистерапия - не панацея, подчеркивает Любимова. С одним срабатывает на втором-третьем занятии, с другим нужно заниматься несколько лет. Тут важен комплексный подход - отбрасывать другие виды реабилитации нельзя.

Душа компании

В проекте участвуют восемь собак. Все - девочки. Самой старшей -15,5 года. Нику в шутку зовут академиком. Младшему "научному сотруднику", Руви или крошке Ру, 2 года. Собаки, а это золотистые ретриверы и лабрадоры-ретриверы, прошли спецподготовку. Их еще малышами воспитывают кинологи. Из десяти щенков к году в лучшем случае остаются два-три, годные к службе терапевтом или поводырем. Дальше снова обучение: смотрят на темперамент. Ретриверы отличаются дружелюбной внешностью, приятной на ощупь шерстью, мягким характером, отличной памятью и тягой к учебе. Все люди для них - друзья. И стрессоустойчивы, что немаловажно. Дети разные - и ущипнут, и за ухо дернут. Нужна выдержка, как у айсберга. Записать ребенка на занятия можно по телефону, указанному на сайте guidedogs.ru.

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