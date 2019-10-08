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08.10.2019 21:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва и Сеульская туристическая организация подписали меморандум о взаимопонимании

Текст: Ангелина Зеленькова

Сегодня, 8 октября, в Москве состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" и Сеульской туристической организацией (Seoul Tourism Organization).

Фото: Пресс-центр департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы
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С 2013 года число корейских туристов, приезжающих в Москву, увеличилось почти в два раза. Им не нужна виза в Россию, если срок пребывания не превышает 60 дней. Но и для москвичей Южная Корея может быть интересным туристическим направлением. "Культурные особенности и традиции Республики Корея близки нам и с каждым годом вызывают все больший интерес у путешественников из Москвы. Мы уверены, что обеспечение двухсторонних обменов знаниями, накопленным опытом и методами развития туризма принесут результаты обеим сторонам", - отметила Татьяна Шаршавицкая, заместитель председателя Комитета по туризму Москвы.

Фото: iStock
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По новым договоренностям, стороны будут обмениваться опытом по созданию и развитию туристской инфраструктуры, проведению мероприятий, по повышению привлекательности дестинаций для путешественников.

"Наш проект продвижения в этом году ориентирован на индивидуальных туристов, которые получают впечатления и рассказывают об этом друзьям и родственникам. Москва в этом отношение весьма перспективное туристическое направление", - подчеркнул Дон Х. Бьюн, исполнительный директор Управления по туризму и конгрессно-выставочной деятельности Сеульской туристической организации.

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