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08.10.2019 15:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва перейдет на "умное" отопление

Текст: Сергей Бабкин
В течение пяти лет в Москве появится "умное" отопление. Об этом заявил на пресс-конференции в "РГ" заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Цифровизация в первую очередь применима именно в сфере ЖКХ, - отметил Бирюков. - Например, актуален переход на автоматизированную систему отопления". Сейчас, чтобы понизить температуру теплоносителя во время оттепели, требуется порядка четырех часов, отметил заммэра. В то же время интеллектуальная система с помощью датчиков позволит оперативно передать сигнал на ТЭЦ и отрегулировать систему.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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Также в течение 2,5 года в Москве появится единый Центр управления ЖКХ. Он позволит проконтролировать почти все звенья технологической цепочки. Автоматические средства позволят даже отследить, правильно ли работают снегоуборочные трактора, не ездят ли они вхолостую без щеток.

Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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