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08.10.2019 11:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичек приглашают на бесплатное обследование груди

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 12 октября по 3 ноября москвичек приглашают принять участие в бесплатной акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы. Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы, в ней примут участие 79 медорганизаций.

Фото: iStock
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В ходе акции москвички младше 39 лет смогут сделать УЗИ молочных желез, а старше - маммографию. Для этого нужно выбрать одну из 71 городской больницы или поликлиники депздрава, расположенных во всех округах. Все они будуи принимать по единому графику по субботам с 9:00 до 18:00, по воскресеньям с 9:00 до 15:00.

Для участия следует записаться по контактному телефону учреждения. Помимо обследования молочных желез, можно будет проконсультироваться у специалистов. При себе иметь только паспорт и полис ОМС. Если врачи обнаружат какую-либо патологию, пациента направят на дальнейшее обследование.

А 12, 19 и 26 октября в шести спецбольницах и Клинике женского здоровья при МКНЦ им. А.С. Логинова с 9:00 до 15:00 пройдут открытые диагностические дни с проведением маммографических, ультразвуковых исследований молочных желез и консультациями ведущих специалистов-онкологов. Записаться на них тоже нужно по контактному телефону.

Фото: iStock
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Игорь Хатьков, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист - онколог Департамента здравоохранения города Москвы, директор Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова департамента здравоохранения Москвы говорит: "Сегодня мы можем проводить лечение больных раком молочной железы абсолютно в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Это относится и к выполнению хирургических вмешательств и проведению лекарственного лечения. Хотелось бы обратить особое внимание именно в связи с проводимыми мероприятиями к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы: лечение любой злокачественной опухоли тем лучше происходит, чем раньше эта опухоль диагностирована. А так как новообразования на ранних стадиях, как правило, не имеют никаких клинических проявлений, то в мире существуют стандарты обследования здоровых женщин. Понятно, что, когда жалобы есть, к врачу нужно приходить сразу, но даже если нет жалоб, каждая женщина старше 39 лет обязательно должна прийти на осмотр и выполнить маммографию. В Москве есть все возможности для выполнения этих исследований, в поликлиниках достаточное количество маммографов. Оттуда при малейших подозрениях на узловое образование пациенты направляются в Клиники женского здоровья, где проводится уточняющая диагностика с последующим высокоспециализированным лечением при необходимости".

Подробное расписание акции размещено на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Онкология: как победить рак
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