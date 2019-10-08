На Бородинском поле пройдет урок живой истории

В Бородине в выходные опять состоится урок живой истории. В Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике пройдет фестиваль "Москва за нами. 1941 год". На легендарном поле будут реконструированы октябрьские события первого года Великой Отечественной. Место выбрано не случайно. В 1941 году здесь проходила Можайская линия обороны Москвы.

"С 12 по 18 октября 1941 года 23 тысячи советских солдат в течение шести дней сдерживали продвижение врага, что дало возможность подтянуть резервы и отстоять Москву", - сообщил "РГ" директор заповедника Игорь Корнеев.

Организаторы фестиваля, а это, помимо музея-заповедника, Министерство культуры России при поддержке Российского военно-исторического общества и Международной военно-исторической ассоциации, обещают, что в реконструкции ожесточенных боев в этом году примут участие более 500 участников военно-исторических клубов России, а также ретротехника времен Великой Отечественной войны: мотоциклы, бронетехника, артиллерийские орудия. Кстати, многие из реконструкторов "играют" и в знаменитом историческом представлении, посвященном войне 1812 года, которое проходит в Бородине уже 30 лет.

- На Бородинском поле линия обороны во время Московской битвы сохранилась практически в полном объеме. Это одно из немногих мест в нашей стране, где остались целыми доты и оборонительные сооружения, - рассказывает Игорь Корнеев.

На Бородинском поле линия обороны во время Московской битвы 1941 года сохранилась практически в полном объеме

По его словам, в этом году зрителям будет гораздо удобнее наблюдать за сражением, поскольку организаторы таким образом оптимизировали логистику, что теперь не придется делать большие переходы, чтобы переместиться с одной интерактивной площадки на другую. К слову, в программе фестиваля работа интерактивной площадки "Призывной пункт", площадки за главным монументом на Батарее Раевского, где будет главное действо фестиваля - реконструкция боевых действий в октябре 1941 года, выставка военной техники. Также здесь пройдут показательные выступления отряда специального назначения "Пересвет", который продемонстрирует приемы рукопашного боя и самообороны. Зрители не останутся и без солдатского обеда, приготовленного на полевой кухне. "Все это будет в одном месте! Удобно", - обещает директор.

В прошлом году фестиваль посетили более 15 тысяч человек. "Несмотря на плохой прогноз погоды, мы рассчитываем, что и в этом приедет не меньше 10 тысяч", - подытожил Корнеев, подчеркнув, что интерес среди любителей живой истории к тому, что происходит под открытым небом в Бородине, явно вырос.

Справка "РГ"

30 сентября 1941 года немцы начали сокрушительную операцию "Тайфун", целью которой было завоевание Москвы до наступления холодов. Враг сумел подойти к столице на расстояние 20 км. Но дальше им продвинуться не удалось. Стойкая оборона Красной Армии рассредоточила войска противника и создала условия для контрнаступления.