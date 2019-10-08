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08.10.2019 17:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На острове Хонсю найден крупнейший дом VIII века

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Команда исследователей из Археологического института Кашихары (Япония) при проведении раскопок в префектуре Нара на острове Хонсю обнаружила остатки самого большого из найденных здесь зданий, которое принадлежало аристократу VIII века.

Об открытии рассказывает The Mainichi. Археологи нашли руины здания, которое, возможно, было резиденцией знатного и богатого человека. Датирование показало, что этот дом был возведен между 694 и 710 годами нашей эры, когда столицей Японии был город Фудзивараке.

Фото: Attilio Mastrocinque, professor of Roman history at the University of Verona
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Расстояние от резиденции до столицы составляло менее двух километров. Дом, по всей видимости, располагался в центре участка размером 130х130 метров. Размеры самого сооружения по тем временам тоже были значительными. Так, его длина составляла около 13,5 метра, а ширина - примерно 5,4 метра.

Резиденция была огорожена забором с воротами, имелась и как минимум одна пристройка. Впрочем, мнения о владельце дома разошлись. Так, противники гипотезы об аристократе говорят, что в эпоху Фудзивараке дворяне были обязаны жить рядом с императорским дворцом.

В то же время эксперт Хитоси Хаясибе из Национального музея японской истории считает, что это не было обязательным требованием, и знатные люди могли жить вдали от дворца. Возможно, найденная на Хонсю резиденция является первым доказательством этого.

Все изменилось в 710 году нашей эры, когда столица была перенесена в город Хэйдзоке. Правившая тогда императрица Генмэй действительно требовала, чтобы знать жила рядом с ней.

Некоторые ученые увидели в находке "офис". По мнению Цуоши Озава из Университета Миэ, ворота указывают на то, что это сооружение использовалось в качестве правительственного учреждения.

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