Названа самая низкая стоимость аренды квартиры в Москве

Цены на аренду "однушек" в Москве растут. В октябре снять однокомнатную квартиру в районе Восточное Измайлово можно за 24 тысяч рублей - за месяц минимальная арендная ставка выросла на 1 тыс. рублей, свидетельствуют данные ежемесячного рейтинга, который составляют специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.

Согласно результатам рейтинга, в лидерах среди самых дешевых квартир - "однушка" за 24 тыс. рублей в месяц. Жилье площадью 35 "квадратов" находится на 15-й Парковой улице, в пяти минутах транспортом от станции метро "Первомайская". В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Но арендодатель готов сдать квартиру только женщине не моложе 40 лет.

На втором месте однокомнатная квартира за 25 тыс. рублей в месяц. Жилье площадью 27 кв. м находится на Инициативной улице, в 7 минутах транспортом от станции метро "Кунцевская". В квартире выполнен косметический ремонт, она меблирована, в наличии также есть вся бытовая техника.

Третью строчку рейтинга занимает однокомнатная квартира за 26 тыс. рублей на Домодедовской улице, в 10 минутах ходьбы от станции метро "Домодедовская". Общая площадь жилья - 39 кв. м. Все удобства в квартире есть, включая бытовую технику. Но сдается жилье строго для одной нанимательницы.

На четвертой строчке - "однушка" с арендной ставкой 27 тыс. рублей. Она находится на Клязьминской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро "Селигерская". Общий размер жилья - 32 "квадрата". Квартира со свежим ремонтом, в наличии кухонный гарнитур, современная мебель и бытовая техника. Разрешено проживание одному или двум квартирантам, без детей и домашних животных.

Замыкает октябрьский рейтинг однокомнатная квартира за 28 тыс. рублей в месяц. Жилье площадью 35 кв. м находится на 8-й улице Текстильщиков, в 7 минутах ходьбы от станции метро "Текстильщики". Квартира меблирована, имеется вся необходимая бытовая техника. Есть просторная застекленная лоджия. Предложение действительно для одной женщины или для двух человек - семейной пары либо матери с ребенком, без животных.