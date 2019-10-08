Новая консоль PlayStation получила официальное название и дату выхода

Представитель Sony в эксклюзивном материале Wired подтвердил официальное название следующей приставки PlayStation. Японцы остались верными традициям, и NextGen-консоль будет называться PlayStation 5, в продажу она поступит в декабре 2020 года.

Кроме того, в компании уточнили некоторые особенности грядущей новинки:

- Трассировка лучей будет "настоящей" - осуществляться аппаратными средствами, силами GPU, а не софтверно.

- Использование SSD-накопителя поможет разработчикам уменьшить объемы игр (на HDD информация копируется многократно для обеспечения высокой скорости доступа).

- Один Blu-Ray формата PS5 достигнет емкости в 100 Гб, привод может быть использован для просмотра видео Blu-ray 4K.

- Изменится подход к формированию проектов в библиотеке - геймеры смогут выбирать, нужно ли выкачивать и устанавливать игру целиком или же поставить по желанию только мультиплеер или только кампанию. Особенно полезной это опция будет в "больших" шутерах, заточенных под сетевые баталии. Например, после прохождения сюжетной части Battlefield ее можно будет удалить, освободив место, оставив при этом многопользовательские режимы.

- Следующие DualShock инженеры Sony обещают сильно прокачать в плане тактильных ощущений. По их заверениям, теперь по виброотдаче можно будет явственнее почувствовать разницу между выстрелами из пулемета и дробовика. Для их зарядки будет использован современный разъем USB Type-C, а аккумуляторы повышенной емкости сделают новый геймпад тяжелее DualShock 4.