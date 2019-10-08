У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Новая консоль PlayStation получила официальное название и дату выхода

Текст:   Богдан Бобров
08.10.2019,  
16:02
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

Представитель Sony в эксклюзивном материале Wired подтвердил официальное название следующей приставки PlayStation. Японцы остались верными традициям, и NextGen-консоль будет называться PlayStation 5, в продажу она поступит в декабре 2020 года.

Редчайшую консоль Nintendo PlayStation можно будет купить. Что в ней такого?
PlayStation приходит на Android. GTA V можно будет запустить на смартфоне

Кроме того, в компании уточнили некоторые особенности грядущей новинки:

- Трассировка лучей будет "настоящей" - осуществляться аппаратными средствами, силами GPU, а не софтверно.

- Использование SSD-накопителя поможет разработчикам уменьшить объемы игр (на HDD информация копируется многократно для обеспечения высокой скорости доступа).

- Один Blu-Ray формата PS5 достигнет емкости в 100 Гб, привод может быть использован для просмотра видео Blu-ray 4K.

- Изменится подход к формированию проектов в библиотеке - геймеры смогут выбирать, нужно ли выкачивать и устанавливать игру целиком или же поставить по желанию только мультиплеер или только кампанию. Особенно полезной это опция будет в "больших" шутерах, заточенных под сетевые баталии. Например, после прохождения сюжетной части Battlefield ее можно будет удалить, освободив место, оставив при этом многопользовательские режимы.

- Следующие DualShock инженеры Sony обещают сильно прокачать в плане тактильных ощущений. По их заверениям, теперь по виброотдаче можно будет явственнее почувствовать разницу между выстрелами из пулемета и дробовика. Для их зарядки будет использован современный разъем USB Type-C, а аккумуляторы повышенной емкости сделают новый геймпад тяжелее DualShock 4.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
игры
PlayStation приходит на Android. GTA V можно будет запустить на смартфоне 07.10.2019
В России заработал игровой облачный сервис на базе GeForce NOW 04.10.2019
консоли
Редчайшую консоль Nintendo PlayStation можно будет купить. Что в ней такого? 03.10.2019
Названа самая популярная игровая консоль в России 02.10.2019
Sony
Бесплатные игры PlayStation Plus в октябре - в этот раз получилось мощно 25.09.2019
В российском PS Store стала доступна для заказа The Last of Us Part II 25.09.2019